疫情微解封 馬祖戰地景區依特性開放
新冠肺炎疫情延長，室內外場館微解封，馬祖景區也陸續公告開放準則，馬祖戰地聞名的軍事景區，因應建物特性訂定開放標準。
馬祖戰地時期建置許多戰備用坑道、據點，部分活化為觀光景區，馬管處依中央及連江縣流行疫情指揮中心防疫政策，據戰地景區特殊性訂定防疫開放準則。
交通部觀光局馬祖國家風景區管理處公告，部分戰地坑道因涵蓋密閉空間、維修整頓暫停開放，如東引安東坑道、南竿北海坑道、大漢據點、媽祖宗教園區祈福坑道、北竿06據點內部坑道及戰爭和平紀念公園主題館。
馬管處表示，馬管處4處遊客中心開放服務，須配合防疫措施，遊客進入景區落實配戴口罩、保持1.5公尺社交距離、配合量測體溫、實聯制；並實施人流分時分流管制，南竿遊客中心一樓20人、二樓地質公園展示館開放時間同時段限制5人；北竿、東引遊客中心15人；莒光遊客中心10人。
馬管處指出，依據防疫原則，遊客中心視聽室及室內觸碰式設備暫停使用；公廁仍可正常使用；各遊客中心路外停車場僅開放40%停車位。景區據點內賣店飲食一律外帶，並嚴禁邊走邊吃；轄內禁止水域遊憩活動，北海坑道日夜間水域活動搖櫓、獨木舟皆暫停營業。
馬管處呼籲，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情期間，各坑道封閉，遊客切勿擅自進入，以免發生危險。
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