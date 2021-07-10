高雄65歲年齡為何還沒打到疫苗 陳其邁：長輩接種率高

高雄市連續第9天零確診個案，距離鳳山大樓群聚案的觀察期14天又往前邁進一步。目前高雄市已經施打到67歲至69歲長輩，相較台南與屏東都打到65歲，有人質疑為何高雄動作比較慢。高雄市長陳其邁說，主要原因是因為高雄打的人多，75歲以上長輩約有七成施打率，72歲至74歲甚至有七成六，大家不要急、不要緊張。

高雄市府下午召開防疫會議記者會，市長陳其邁指出，今天全國31例，台北、新北各13例，高雄0案例，還有零星社區傳播，希望加快清零，這樣全台灣因為南北移動造成的社區傳播風險就可以降下來。

陳其邁再次預告說，高雄市67至69歲長輩若接到通知書，7月12日至14日在49處施打站接種疫苗，希望可以快點打到65歲。

台南、屏東的疫苗施打年紀已經下修至65歲，高雄市還沒達到。陳其邁說，高雄長輩接種意願與比例很高，75歲以上有七成長輩接受疫苗施打，72至74歲接種率76%左右，因為打得多，所以比其他縣市年齡降得慢。

陳說，有些人說別人都打到65歲，為何高雄怎麼還沒收到通知書，其實是因為要計算疫苗的數量有多少，年齡降得慢，會照期程從87歲打到65歲，不用急、不用緊張，會把疫苗打好打滿，請大家放心。