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疫情未完全解除 南投急轉彎宣布餐飲禁內用

高市辦線上就業博覽會 助青年遠距對接職缺

中央社 / 高雄10日電

高雄市青年局今天表示，因應疫情辦理線上就業博覽會，讓青年能線上投遞職缺、遠距面試，在家對接上千職缺，同時也對24歲以下青年提供獎勵，就業半年可領2萬1000元補助。

因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延續，高雄市青年局委託1111人力銀行辦理「就業雄青-線上就業博覽會」，讓青年在家也能線上投遞職缺，和企業約定面試時間後，透過智慧型手機，在家遠距面試免出門。

青年局表示，「就業雄青-線上就業博覽會」專區除了熱門科技業外、還有製造業、金融業、不動產業、文創媒體業、物流業等具發展前景產業，網羅遊戲美術設計師、社群小編、機構工程師、機械繪圖工程師等熱門職缺，助青年直接在家對接超過千個職缺，職缺持續增加中。

青年局指出，高雄市副市長羅達生有感疫情下青年就業困境，指示青年局辦理不受疫情影響的線上就業博覽會，並結合遠距面試，提供優質企業免費刊登，24歲以下待業青年只要先上計畫網站登記參加「青年上班打卡獎勵計畫」，就可以利用「就業雄青-線上就業博覽會」搜尋職缺。

青年局長張以理表示，疫情期間，青年求職與企業徵才受影響，因此扮演連結平台角色，積極開發仍有用人需求的企業，協助青年在高雄找工作，尤其針對失業率較高的24歲以下青年，除了開發不限工作經驗的優質職缺，也與企業攜手打造友善青年就業環境，積極媒合青年於高雄就業。

「青年上班打卡獎勵計畫」鼓勵24歲以下青年在高雄穩定就業，就業滿3個月後，可申請第一次獎勵金新台幣9000元；就業滿6個月，青年局將主動發給第二次獎勵金1萬2000元，總計最高可領2萬1000元。

青年 疫情 面試

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