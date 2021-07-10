疫苗擴大接種 澎湖離島施打率高
澎湖疫苗施打擴大至第10類，縣內的10餘個2、3級離島的施打率踴躍，都超過5成以上，平均達67.31%，望安東嶼坪更完成100%接種率。
澎湖縣政府表示，澎湖縣內的2、3級離島，包括有馬公虎井與桶盤、白沙員貝、大倉、鳥嶼與吉貝、望安有將軍、東吉、東嶼坪、西嶼坪與花嶼等11個離島，第1至第10類共計有2921人，目前完成接種有1966人，平均施打率達67.31%，比澎湖本島還高。
縣府指出，澎湖縣境所的11個有人居住的2、3級離島中，各離島施打率以望安將軍50.62%與鳥嶼55.8%，其餘大部分都超過6成以上，東嶼坪更率先完成100%的接種。
澎湖縣政府表示，中央配發給澎湖的疫苗總共有2萬8840劑，其中AZ疫苗有2萬1000劑、莫德納有7840劑，以澎湖第1至10類施打對象5萬8499人，截至9日止，完成接種有2萬7115人，全縣涵蓋率達 25.64%，預估中央所配發的疫苗明天前完成接種，大幅提高接種率。
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