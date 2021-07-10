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疫苗預約平台 澎湖首日施打順利

中央社 / 澎湖縣10日電

澎湖今天進行疫苗預約平台施打，馬公第三衛生所直接前往東文社區活動中心為136名預約民眾施打莫德納疫苗，接種率近100%。

澎湖縣政府表示，中央在澎湖等離島試辦「疫苗預約平台」，澎湖共計有1732人完成意願登記與預約，其中有1360人登記莫德納疫苗，338人登記AZ疫苗或莫德納疫苗皆可，34人選擇AZ疫苗，中央據意願登記分配的莫德納疫苗9日送抵澎湖，今天開始接種。

澎湖縣政府表示，今天開始施打首波「公費疫苗預約平台」分配的莫德納疫苗，共有136人選擇至馬公第三衛生所施打，該衛生所安排在寬敞的東文社區活動中心為民眾注射疫苗。

馬公第三衛生所表示，民眾報到率高，上午兩場次只有1人未報到，今天安排3場次為預約登記的136人施打，施打過程順利。民眾對於使用網路、App及超商預約表示滿意。

澎湖縣政府表示，「疫苗預約平台」，每週三下午5時前收單，每週持續運作一次，目前已開放50歲以上和第9類對象可預約登記。

莫德納疫苗 衛生所 澎湖

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