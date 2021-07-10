脫口罩吃蛋餅罰3千 高市議員批擾民「誰吃過這麼貴的早餐」

高雄市一名水電工上工前在苓雅區一處騎樓下吃早餐，收到員警開單告發「未依規定配戴口罩」，面臨3000元罰鍰。高市議員林于凱指出，當事人打衛生局申訴電話始終占線，市長陳其邁日前曾公布三原則下可體恤外送員或工人等業別的人用餐，為何警方還要這樣擾民，「這種濫權，真的毋湯！」。

市議員林于凱指出，一位水電工人向他反映，7月8日上工前，蹲在店門口的柱子旁邊吃蛋餅，結果警察走過來，要他交出身分證查驗，接下來就是拿出紅單要求簽名，內容是違反「傳染病防治法」的舉發通知，開罰3000元。

陳情工人說，他遵照市長指示，在通風處、有跟旁人保持2公尺，也未交談，員警不願在罰單上註名「吃早餐」，僅說會在警用小冊子中註明，若有疑問可向衛生局申訴。

林于凱表示，陳市長6月30日明白宣示，對於無固定用餐地點的外送員、工人及業務員、司機等，只要遵守選擇通風良好的地點、與旁人保持2公尺以上的社交距離、用餐時候不要其他人交談，符合上述三原則可以在室外用餐，請大家別檢舉。

「符合規定還要被開單，真的很不合理」林于凱說，基層員警很辛苦，但是這種開單標準不明確，現場明明可以跟當事人講清楚說明白，卻要當事人事後再去找衛生局申訴，豈不是擾民又浪費行政資源？

針對未戴口罩罰單，高市衛生局表示，會根據現場舉證狀況判斷，若當事人有善盡責任，避開人來人往造成感染風險，會撤銷處分。市長陳其邁也說，會酌情裁罰，請大家不用擔心，在執法單位部分，會跟警察局進一步協調。