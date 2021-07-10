713微解封後 澎縣餐廳要內用需先過這2關

7月13日起全台微解封，餐飲部分因涉及傳染風險，各縣市管制不一，澎湖縣雖依中央指引要求在落實防疫管制下，餐廳可以內用，但今早續發布，餐廳需再向建設處申請開放內用登記，才得以內用。

全國三級警戒延長至7月26日，澎湖縣政府昨宣布，7月13日起餐飲場所只要設隔板、採梅花座、維持社交距，即可提供內用服務。但應提供個人套餐、不合菜共食，自助餐則以服務人員夾菜為原則。

澎湖昨天原決定適度開放餐廳內用，但還沒啟動，今又加上一項規範，澎湖縣政府今早表示，為確保所有餐飲業者都依據食品藥物管理署訂定「餐飲業防疫管理措施」規定執行，澎湖餐飲業需先上網填寫澎湖縣餐飲業開放內用登記表暨聲明書，由衛生局及警察局至申請店家訪視，符合規定後才得以內用，如果未符合規定者，則禁止提供內用服務。

澎縣府表示，違反規定且拒絕改善者，澎縣衛生局得依傳染病防治法第70條第1項第3款規定處3000元以上1萬5000元以下罰鍰。