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高雄客家婚禮邁入第9年 今年再邀50對新人步紅毯

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
「2021客庄12大節慶～客家婚禮」已開放線上報名，於8月2日截止，錄取新人每對可獲一萬元禮券、精美紀念結婚證書、婚禮紀念隨身碟等專屬好禮。圖／市府客家事務委員會提供
「2021客庄12大節慶～客家婚禮」已開放線上報名，於8月2日截止，錄取新人每對可獲一萬元禮券、精美紀念結婚證書、婚禮紀念隨身碟等專屬好禮。圖／市府客家事務委員會提供

廣受新人喜愛的高雄客家集團婚禮開始報名了！「2021客庄12大節慶～客家婚禮」不限性別、年齡、國籍，只要未婚且對客家文化有興趣者，均可線上報名報名參加。報名時間於8月2日截止，錄取新人每對可獲一萬元禮券等多項專屬好禮。

「客庄12大節慶—客家婚禮」是高雄市的重點活動，也是客家婚俗文化的完美呈現，客家婚禮舉辦迄今已邁入第9年，撮合共280多對佳偶，不僅可體驗客家傳統古禮婚俗，更能感受蘊含客家文化的感動與浪漫。

本次客家婚禮，高雄市政府客家事務委員會端出萬元禮券，邀請50對新人步上紅毯，參與結合傳統客家古禮與藍衫時尚秀的婚禮，在長輩與親友的祝福見證下，互許終生。

市府客家事務委員會主委楊瑞霞表示，今年因疫情緣故，許多新人原定的結婚計畫受影響，為兼顧防疫安全與新人終身大事，11月20日舉辦的客家婚禮，將在新客家文化園區的雨豆樹林下舉辦。

楊瑞霞還說，客家婚禮會採取適當安全距離，讓新人在浪漫唯美的氛圍中，穿著獨一無二的時尚客家藍衫，在傳統古禮迎親隊伍引領下踩街進場，進行插頭花、食新娘茶等客家傳統婚俗儀式，最後透過上燈謝媒圓滿這場創新與傳統融合的文化婚禮。

「2021客庄12大節慶～客家婚禮」已開放線上報名，於8月2日截止，錄取新人每對可獲一萬元禮券、精美紀念結婚證書、婚禮紀念隨身碟等專屬好禮，有意參加的新人，可到高雄市政府客家事務委員會官網查詢。

高雄市政府客家事務委員會官網：http://chakcg.kcg.gov.tw　

「2021客庄12大節慶～客家婚禮」已開放線上報名，於8月2日截止，錄取新人每對可獲一萬元禮券、精美紀念結婚證書、婚禮紀念隨身碟等專屬好禮。圖／市府客家事務委員會提供
「2021客庄12大節慶～客家婚禮」已開放線上報名，於8月2日截止，錄取新人每對可獲一萬元禮券、精美紀念結婚證書、婚禮紀念隨身碟等專屬好禮。圖／市府客家事務委員會提供

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