快訊

直播／再添6死…今增本土31例、2境外

唐鳳代表台灣出席東京奧運 行政院證實了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

上千職缺可在家「宅面試」 高市青年局還提供獎勵金

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市府與人力銀行合推「就業雄青線上就業博覽會」，企業雇主可與求職者線上面試。圖／高市青年局提供
高市府與人力銀行合推「就業雄青線上就業博覽會」，企業雇主可與求職者線上面試。圖／高市青年局提供

主計處公布，今年5月失業率創近7年半以來新高，疫情下社會新鮮人求職不易，高市府青年局與人力銀行合辦「線上就業博覽會」，求職者線上投遞履歷，與企業主管相約遠距面試，專區職缺已經超過1000個，24歲以下高市待業青年還有獎勵金可申請。

這波疫情導致校園無法舉辦就業博覽會，不利應屆畢業生求職。高市青年局委託1111人力銀行辦理「就業雄青線上就業博覽會」，專區提供資訊半導體科技業、製造業、金融業、不動產業、物流業等業別，還有社群小編、遊戲美術設計師等工作職缺。

青年局指出，為鼓勵待業青年上網求職，上網登記參加「青年上班打卡獎勵計畫」，之後利用「就業雄青線上就業博覽會」搜尋職缺，徵才企業與求職者透過智慧型手機遠距面試，無須見面也能面試。

求職平台人人可利用，不過年輕人使用還有小確幸。「青年上班打卡獎勵計畫」鼓勵24歲以下青年留在高雄就業，就業滿3個月，可申請獎勵金9000元，滿6個月第二次獎勵金1萬2000元，最高可領2萬1000元。

青年局長張以理表示，青年局扮演連結平台，協助企業找尋優秀人才，也讓青年在高雄安居樂業。

高市府與人力銀行合推「就業雄青線上就業博覽會」，24歲以下青年若能因此獲得穩定工作還可享有獎勵金鼓勵。圖／高市青年局提供
高市府與人力銀行合推「就業雄青線上就業博覽會」，24歲以下青年若能因此獲得穩定工作還可享有獎勵金鼓勵。圖／高市青年局提供

青年 求職 面試

延伸閱讀

前立委陳宜民指高市有特權疫苗祕密基地 高市府控抺黑

高市跨國青年志工團 透過網路教偏鄉長輩煮異國料理

台中求職防疫不中斷！勞工局：職涯諮詢、求職免出門

高市線上媒合實習平台 1家企業3人求職就辦線上面試

相關新聞

屏東縣館舍場域微解封 何處散心一次報你知

考量疫情仍未穩定，中央流行疫情指揮中心宣布延長三級警戒至7月26日，屏東縣各單位配合中央政策自7月13日起適度鬆綁措施，...

上千職缺可在家「宅面試」 高市青年局還提供獎勵金

主計處公布，今年5月失業率創近7年半以來新高，疫情下社會新鮮人求職不易，高市府青年局與人力銀行合辦「線上就業博覽會」，求...

誤解微解封 民眾以為去市場買菜不用看身分證尾數

國內疫情趨緩，雖然三級警戒延長，但也逐步朝有條件開放的7月13日微解封邁進。周末上午傳統市場，仍依規定實施身分證尾數分流...

再啟大型接種站預估開打1100人 楊鎮浯澄清只限金門籍

為了拚疫苗施打率及覆蓋率，金門縣今天在金城體育館再次設置莫德納大型接種站，開打第1至8類及第9類第二項符合COVID-1...

高雄IKEA賣場外大啖熱狗 6天11人遭舉發

三級警戒延長到7月26日。高雄IKEA賣場傳出有民眾拉下口罩，於賣場外大嗑熱狗遭舉發；因近來轄區警方屢接獲類似有民眾疑不...

「將才學堂」烘焙班學員送暖 手作點心挺醫護

頂新和德文教基金會與屏東躍愛協會合作，4年來免費協助100多名屏東青年及青少年培養烘焙技能；今年疫情期間，學員學以致用送...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。