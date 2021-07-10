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上千職缺可在家「宅面試」 高市青年局還提供獎勵金
主計處公布，今年5月失業率創近7年半以來新高，疫情下社會新鮮人求職不易，高市府青年局與人力銀行合辦「線上就業博覽會」，求職者線上投遞履歷，與企業主管相約遠距面試，專區職缺已經超過1000個，24歲以下高市待業青年還有獎勵金可申請。
這波疫情導致校園無法舉辦就業博覽會，不利應屆畢業生求職。高市青年局委託1111人力銀行辦理「就業雄青線上就業博覽會」，專區提供資訊半導體科技業、製造業、金融業、不動產業、物流業等業別，還有社群小編、遊戲美術設計師等工作職缺。
青年局指出，為鼓勵待業青年上網求職，上網登記參加「青年上班打卡獎勵計畫」，之後利用「就業雄青線上就業博覽會」搜尋職缺，徵才企業與求職者透過智慧型手機遠距面試，無須見面也能面試。
求職平台人人可利用，不過年輕人使用還有小確幸。「青年上班打卡獎勵計畫」鼓勵24歲以下青年留在高雄就業，就業滿3個月，可申請獎勵金9000元，滿6個月第二次獎勵金1萬2000元，最高可領2萬1000元。
青年局長張以理表示，青年局扮演連結平台，協助企業找尋優秀人才，也讓青年在高雄安居樂業。
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