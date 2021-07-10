誤解微解封 民眾以為去市場買菜不用看身分證尾數

國內疫情趨緩，雖然三級警戒延長，但也逐步朝有條件開放的7月13日微解封邁進。周末上午傳統市場，仍依規定實施身分證尾數分流、實聯制以及管制出入口，人未明顯增加，採買人潮也不多；卻有民眾對「微解封」誤解，到市場查驗證件時，反問「不是微解封了嗎？為何還要看證件」，經管制人員解釋後，便依循指示配合身分查驗。

因疫情趨緩，夜市、市場人潮明顯增加趨勢，中央流行疫情指揮中心祭出日前祭出五大管制措施，仍維持人流管制、實聯制與禁止內用，此外，高雄市政府對於餐飲是否開放內用，仍需觀察，暫不開放。

今天上午楠梓公有市場，以及岡山最大的文賢市場，採買人潮並未明顯增加，除了上午8至9時左右是採買人潮的尖峰時段，其餘時間，市場內僅有零星採買的民眾。

目前高雄各市場仍需依規定實施身分證尾數分流、實聯制以及管制出入口，在管制處也掛上單雙號身分證尾數查驗的公告，但仍有採買民眾誤以為，只要實聯制無須依身分證尾數分流；有部分民眾反問市場入口管制人員「不是微解封了嗎？為何還要看證件」。