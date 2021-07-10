快訊

直播／再添6死…今增本土31例、2境外

唐鳳代表台灣出席東京奧運 行政院證實了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

誤解微解封 民眾以為去市場買菜不用看身分證尾數

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
有採買民眾誤以為只要實聯制無須依身分證尾數分流；市場管制人員解釋，關於傳統市場防疫管制，尚未鬆綁，也未改變規定。記者陳弘逸／攝影
有採買民眾誤以為只要實聯制無須依身分證尾數分流；市場管制人員解釋，關於傳統市場防疫管制，尚未鬆綁，也未改變規定。記者陳弘逸／攝影

國內疫情趨緩，雖然三級警戒延長，但也逐步朝有條件開放的7月13日微解封邁進。周末上午傳統市場，仍依規定實施身分證尾數分流、實聯制以及管制出入口，人未明顯增加，採買人潮也不多；卻有民眾對「微解封」誤解，到市場查驗證件時，反問「不是微解封了嗎？為何還要看證件」，經管制人員解釋後，便依循指示配合身分查驗。

因疫情趨緩，夜市、市場人潮明顯增加趨勢，中央流行疫情指揮中心祭出日前祭出五大管制措施，仍維持人流管制、實聯制與禁止內用，此外，高雄市政府對於餐飲是否開放內用，仍需觀察，暫不開放。

今天上午楠梓公有市場，以及岡山最大的文賢市場，採買人潮並未明顯增加，除了上午8至9時左右是採買人潮的尖峰時段，其餘時間，市場內僅有零星採買的民眾。

目前高雄各市場仍需依規定實施身分證尾數分流、實聯制以及管制出入口，在管制處也掛上單雙號身分證尾數查驗的公告，但仍有採買民眾誤以為，只要實聯制無須依身分證尾數分流；有部分民眾反問市場入口管制人員「不是微解封了嗎？為何還要看證件」。

管制人員解釋，關於傳統市場防疫管制，尚未鬆綁，也未改變規定，此外，高雄自6月1日起，便開始執行身分證尾數單雙號的分流採買方式，因此，仍呼籲採買民眾，記得攜帶證件，並留意當天是否可前往採買。

今天上午岡山最大的文賢市場，採買人潮並未明顯增加。記者陳弘逸／攝影
今天上午岡山最大的文賢市場，採買人潮並未明顯增加。記者陳弘逸／攝影
今天上午楠梓公有市場，採買人潮並未明顯增加。記者陳弘逸／攝影
今天上午楠梓公有市場，採買人潮並未明顯增加。記者陳弘逸／攝影
今天上午楠梓公有市場，採買人潮並未明顯增加。記者陳弘逸／攝影
今天上午楠梓公有市場，採買人潮並未明顯增加。記者陳弘逸／攝影
有採買民眾誤以為實聯制無須依身分證尾數分流；市場管制人員解釋，關於傳統市場防疫管制，尚未鬆綁，也未改變規定。記者陳弘逸／攝影
有採買民眾誤以為實聯制無須依身分證尾數分流；市場管制人員解釋，關於傳統市場防疫管制，尚未鬆綁，也未改變規定。記者陳弘逸／攝影

身分證 實聯制 微解封

延伸閱讀

影／微解封前最後周末 大台北街頭依舊冷清

微解封！台中麗寶消費滿百元 免費進入6萬坪落羽松秘境

微解封標準惹民怨？網友點名這些場所「鬆綁標準看不懂」

屏東縣館舍場域微解封 何處散心一次報你知

相關新聞

再啟大型接種站預估開打1100人 楊鎮浯澄清只限金門籍

為了拚疫苗施打率及覆蓋率，金門縣今天在金城體育館再次設置莫德納大型接種站，開打第1至8類及第9類第二項符合COVID-1...

屏東縣館舍場域微解封 何處散心一次報你知

考量疫情仍未穩定，中央流行疫情指揮中心宣布延長三級警戒至7月26日，屏東縣各單位配合中央政策自7月13日起適度鬆綁措施，...

上千職缺可在家「宅面試」 高市青年局還提供獎勵金

主計處公布，今年5月失業率創近7年半以來新高，疫情下社會新鮮人求職不易，高市府青年局與人力銀行合辦「線上就業博覽會」，求...

誤解微解封 民眾以為去市場買菜不用看身分證尾數

國內疫情趨緩，雖然三級警戒延長，但也逐步朝有條件開放的7月13日微解封邁進。周末上午傳統市場，仍依規定實施身分證尾數分流...

高雄IKEA賣場外大啖熱狗 6天11人遭舉發

三級警戒延長到7月26日。高雄IKEA賣場傳出有民眾拉下口罩，於賣場外大嗑熱狗遭舉發；因近來轄區警方屢接獲類似有民眾疑不...

「將才學堂」烘焙班學員送暖 手作點心挺醫護

頂新和德文教基金會與屏東躍愛協會合作，4年來免費協助100多名屏東青年及青少年培養烘焙技能；今年疫情期間，學員學以致用送...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。