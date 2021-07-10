再啟大型接種站預估開打1100人 楊鎮浯澄清只限金門籍

為了拚疫苗施打率及覆蓋率，金門縣今天在金城體育館再次設置莫德納大型接種站，開打第1至8類及第9類第二項符合COVID-19疫苗公費接種的對象，預估施打1100人，現場採分區、分流、分時段有秩序的為鄉親服務；針對外傳40歲以上，非金門籍也可以來金門打疫苗，金門縣長楊鎮浯特別澄清這是錯誤訊息。

楊鎮浯一早就在金城鎮長李誠智的陪同下，到金城體育館視察施打情形，不少鄉親對縣府的防疫政策都相當稱讚，剛種接完的張姓幼教老師就表示，覺得大型施打站環境舒適，對金門防疫政策打100分的高分。

楊鎮浯也說，陸續這麼多場的疫苗施打站設置下來，不管從整體的動線或是對鄉親的服務，縣府已經都做的非常的熟練，目前鄉親的普遍反應也都滿不錯的。縣府在過程中，也一直在提高對鄉親的服務，像今天施打疫苗的針頭，就換成比較細的針頭，讓空針的CC數變少，讓鄉親在施打時，痛感能夠降低。

針對訪間瘋傳非金門籍也可到金門施打疫苗，造成機場擠爆一事，楊鎮浯也特別澄清「這是一個錯誤的訊息」，楊鎮浯指出，縣府在7月8日開放「金門縣籍」40歲(民國70年12月31日以前出生者) 至49歲鄉親可施打AZ疫苗；另依中央7月8日公告「COVID-19 公費疫苗預約平台」系統，開放到第10類的50-64歲成人可意願登記，所以50歲者可就近在所在地施打，不需特別到金門打。

此外，因目前仍維持三級警戒，金門機場每天運能低、採總量管制，昨日到站航班僅5班次、342人，因此並無謠傳擠爆機場的現象，請鄉親放心。