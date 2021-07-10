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高雄IKEA賣場外大啖熱狗 6天11人遭舉發
三級警戒延長到7月26日。高雄IKEA賣場傳出有民眾拉下口罩，於賣場外大嗑熱狗遭舉發；因近來轄區警方屢接獲類似有民眾疑不清楚法令，多次拉下口罩進食案件，賣場成為警方取締重點，目前已有11人遭蒐證舉發。
前鎮警分局復興路派出所警員7月6日中午巡邏時，在IKEA附近發現有對夫婦，於賣場外不只未戴口罩，還大啖熱狗，警方立即就先蒐證，但夫婦稱只是暫時脫下口罩飲食，希望警方通融進行勸導就好。
這對夫婦也對違反防疫措施表達有疑似，認為是法律規定不清楚，警方只好先解釋法令，最後依傳染病防治法規定告發，函請衛生局裁處。
不僅如此，警方加強取締下，還發現有民眾拉下口罩抽菸、喝水等狀況，警方提醒若是民眾有拉下口罩要進食狀況，千萬不要心存僥倖，以身試法。
前鎮分局指出，這間IKEA賣場自7月4日到昨天以來，警方共接獲檢舉4次，開了11張舉發單，將持續執法。
警方呼籲，民眾外出須全程配戴口罩，違者可依傳染病防治法裁罰最高新台幣1萬5000元。另外，即便為室外公共場所也不能取下口罩用餐，希望民眾疫情期間共體時艱，保護自己，也保護身邊每一個人。
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