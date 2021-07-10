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屏東縣館舍場域微解封 何處散心一次報你知

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
墾丁國家公園鵝鑾鼻公園13日至26日微解封，停車數減為原數量40%。圖／墾管處提供
墾丁國家公園鵝鑾鼻公園13日至26日微解封，停車數減為原數量40%。圖／墾管處提供

考量疫情仍未穩定，中央流行疫情指揮中心宣布延長三級警戒至7月26日，屏東縣各單位配合中央政策自7月13日起適度鬆綁措施，開放部分公有館舍場域，雖然開放幅度不大，因禁止跨區移動的警戒三級已長達近兩個月，對想出門透透氣的民眾，縣內還是有不少可以出外散心的好選擇，要注意「上山可以，下海禁止」，各地也有不同的人數承載限制或需前預約。

屏東縣場館微解封部分，縣立田徑場、四重溪溫泉公園(部分開放)、屏東火車站旅服中心、水門轉運站旅服中心、潮州火車站旅服中心、恆春轉運站旅服中心、孫立人行館旅服中心、屏東縣遙控無人機飛行場、縣立圖書館總館（單一窗口讀者服務，開放預約/通閱取書與還書）、屏東演武場及屏東戲曲故事館（館內同一時間容留人數20人）、勝利星村-將軍之屋（僅提供民眾諮詢服務，館舍內設施不開放，館內開放區域同一時間容留人數4人）、恆春民謠館（館內同一時間容留人數5人，工作人員與民眾合計）、宗聖公祠（不提供導覽服務，同一時間容留人數5人；入館採預約制，需於3天前預約，預約電話:08-7320415分機3925）。

屏東林務局開放墾丁、雙流、藤枝國家森林遊樂區，林後四林平地森林園區，13條自然步道及12條林道，各森林育樂場域將實施遊客人數管制及實聯制，各場域人數降載為墾丁350人、雙流550人、藤枝500人及林後四林1000人，到達人數上限後將採一進一出。

交通部大鵬灣國家風景區的鵬村濕地、右岸濕地、左岸濕地、崎峰濕地、大潭濕地、紅樹林濕地(潮口平台)、落日灣及濱灣候船室等，在不超過容留人數條件下，將適度開放。

墾丁國家公園開放室內場館有遊客中心、砂島展示館、龍鑾潭自然中心，並依各場館條件管制容留人數；戶外場域有貓鼻頭公園、鵝鑾鼻公園、社頂自然公園、瓊麻工業歷史展示館均開放，但停車數減為原數量40%，並將視現場狀況及服務品質事實彈性調整；各熱門沙灘全關閉，其他海岸線開放限岸際賞景，水上活動仍禁止。

墾丁國家森林遊樂區13日至26日微解封，進場人數降載為350人，到達人數上限後將採一進一出。圖／屏東林管處提供
墾丁國家森林遊樂區13日至26日微解封，進場人數降載為350人，到達人數上限後將採一進一出。圖／屏東林管處提供

屏東縣 濕地 墾丁

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