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「將才學堂」烘焙班學員送暖 手作點心挺醫護
頂新和德文教基金會與屏東躍愛協會合作，4年來免費協助100多名屏東青年及青少年培養烘焙技能；今年疫情期間，學員學以致用送暖，手作100份大理石蛋糕及蒸烤香草牛奶布丁，送往屏東醫療前線，為辛苦的醫護人員補充能量，更為他們加油打氣。
頂新和德文教基金會表示，創辦人魏應充多年前注意到許多孩子礙於現實未能升學或就業，為讓這些孩子能找到希望，2017年起透過基金會推動「將才學堂」烘焙技職教育計畫，並與屏東躍愛協會等各地公益團體一起協助孩子培養烘焙技能，計畫上路4年來，已培訓近600人習得烘焙技能、150人考取丙級證照，並幫助30人順利就業。
今年參與「頂新和德將才學堂烘焙教育計畫」的屏東躍愛協會洪同學，家人是抗疫前線護理師，他覺得姑姑非常辛苦，每天早出晚歸，為了保護家人甚至減少回家次數，晚飯也都是在房間內草草解決，躍愛協會得知青少年的感觸，決定發起「疫起挺醫護，愛心甜點送暖活動」，由將才學堂烘焙探索班的學員，手作100份大理石蛋糕及蒸烤香草牛奶布丁，並親自送往醫院，希望補充醫護人員的能量，溫暖疲憊的心靈。
頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡表示，基金會從去年以來就相當關注中小型社福團體受疫情衝擊，陸續發起「疫情相挺 公益共好」、「疫情相挺 愛的Good力」等行動，實質協助40多個受疫情衝擊的中小型社福團體，這次躍愛協會的學員能發揮烘焙專長挺醫護，回饋社會，基金會也為這些孩子感到很驕傲。
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