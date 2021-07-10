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微解封防人潮 高雄蚵仔寮場室內仍不得超過120人
國內疫情，近期有減緩趨勢，不少人期盼微解封到來，但為防假日高雄梓官區蚵仔寮魚貨直銷中心出現擁擠採買人潮，市場仍維持120人的總量管制，仍採單一出入口，以及實聯制措施；海洋局也呼籲，民眾務必配合相關防疫措施。
先前針對夜市、市場微解封，疫情指揮中心祭出五大管制措施，仍維持人流管制、實聯制與禁止內用；昨天高雄市政府關於餐飲開放內用的部分，仍需觀察，暫不開放。
海洋局長張漢雄說，雖然疫情稍有紓緩，但仍要求本市各區漁會所轄魚市場持續作好宣導防疫措施，並不定期前往稽核並宣導防疫措施，若發現未戴口罩或群聚現象，將逕予舉發送交衛生局裁罰。
張漢雄呼籲，防疫期間務必配合政府防疫措施，避免前往人潮聚集、密閉空間及易造成群聚感染的場所，若需採購請一次購足。
海洋局表示，蚵仔寮魚貨直銷中心目前仍維持入口管制，進入皆須實聯制、量體溫、酒精消毒並於每周周一、四執行場內外清消，並每天走動式舉牌及廣播宣導。
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