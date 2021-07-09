聽新聞
test
0:00 / 0:00
馬祖「微解封」坑道等據點仍管制 航班適度增加
中央昨日宣布3級警戒「微解封」，連江縣政府今天表示，馬祖地區依照中央指示做微調，景點部分戶外、室內嚴守三級警戒規定採取必要的限制措施，坑道、活化據點、遊客中心均管制開放，餐飲業依照中央規定實施內用與外帶。
連江縣政府今天表示，全國第3級警戒延到26日，但13日起適度鬆綁，縣府將部分措施進行調整，其中景點部分戶外、室內嚴守三級警戒規定採取必要的限制措施，也就是每人2.25平方米，1.5社交距離；水域活動維持禁止。
據了解，連江縣長劉增應也表示，現階段不會積極開放大量遊客觀光，將朝加強交通有效管制、控制疫情為優先考量，針對疫情變化逐步把關。
連江縣交通旅遊局長林長青表示，馬祖南竿機場從12日起，每日2班，北竿機場一周3班，每周一、三、六飛航；台馬海上交通部分，「台馬之星」每周由2班增為3班，各離島緩步增加航班，解決人民往來可能增加的交通問題。
連江縣府也呼籲，因應離島地區醫療資源、篩檢量能有限，希望遊客在松山機場要提早90分鐘到場完成快篩，確保自己與同機旅客安全，保障馬祖居民健康。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言