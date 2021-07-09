馬祖「微解封」坑道等據點仍管制 航班適度增加

中央昨日宣布3級警戒「微解封」，連江縣政府今天表示，馬祖地區依照中央指示做微調，景點部分戶外、室內嚴守三級警戒規定採取必要的限制措施，坑道、活化據點、遊客中心均管制開放，餐飲業依照中央規定實施內用與外帶。

連江縣政府今天表示，全國第3級警戒延到26日，但13日起適度鬆綁，縣府將部分措施進行調整，其中景點部分戶外、室內嚴守三級警戒規定採取必要的限制措施，也就是每人2.25平方米，1.5社交距離；水域活動維持禁止。

據了解，連江縣長劉增應也表示，現階段不會積極開放大量遊客觀光，將朝加強交通有效管制、控制疫情為優先考量，針對疫情變化逐步把關。

連江縣交通旅遊局長林長青表示，馬祖南竿機場從12日起，每日2班，北竿機場一周3班，每周一、三、六飛航；台馬海上交通部分，「台馬之星」每周由2班增為3班，各離島緩步增加航班，解決人民往來可能增加的交通問題。