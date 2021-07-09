屏東69歲以上施打完畢 疫苗使用率100%

屏東縣今天公布疫苗施打作業績效，截至今天為止，70、69歲(原住民59、60歲)以上長者、公私立幼兒園及立案課後照顧中心教職員共接種2萬9437人，疫苗使用率高達100%。

因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫，屏東縣政府表示，明天起至13日將為65歲至68歲(原住民55至58歲)長者施打，一樣依村里別分流施打，符合資格者接到通知後前往注射站施打疫苗。

縣府特別提醒，為達到施打年齡層逐漸下修原則，這一波施打疫苗對象為65歲至68歲(原住民55至58歲)長者，之前多次公告，沒來施打長輩先至公費疫苗預約平台登記施打意願，另行安排施打時間。

縣府指出，連日天氣晴朗加上宣導得宜，民眾接種意願提高，這次70、69歲民眾總計有1萬6116人完成施打，施打率達77%，創下連續幾波施打作業以來最高紀錄。

接下來一波施打作業明天起展開，規劃13日前完成68歲至65歲以上(原住民55至58歲)長者施打疫苗接種，全縣有4萬5500人符合資格，醫護團隊假日不休息，全力投入施打作業。

屏東市、潮州、東港、內埔、萬丹等五個鄉鎮市，因人數較多，施打4天；枋山、車城、滿州及8個原住民鄉，人數相對較少，施打日期安排在10、11日，用2天時間集中施打完畢。其他鄉鎮施打站則是開放10至12日，3天為民眾施打疫苗。

另外，公費疫苗登記預約平台已開放第9、10類民眾登記施打意願，中央將依此為撥補疫苗數量依據，民眾除了可上網預約登記外，縣府也推出「屏東貼心」協助服務。縣民可攜帶身份證及健保卡到各戶地政事務所、稅務分局、衛生所以及各鄉鎮市公所(屏東市還能到各區里聯合辦公處)，都會有專人服務，其中戶地政事務所、稅務分局、衛生所等縣府單位假日也不休息，照常服務。

符合資格者先意願登記，完成後等候簡訊通知，再上網預約時間及地點，接按時段前往指定地點施打，希望民眾踴躍登記施打，提升群體保護力。