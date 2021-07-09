內政部專案小組審議通過區段徵收計畫 橋科再邁步

高雄新市鎮第二期發展區(橋頭科學園區)區段徵收計畫，今天經內政部土地徵收審議小組專案小組會議審查通過，接續將提送大會再審，高雄市政府預定在10月底辦理區段徵收計畫公告。

高雄市地政局表示，此案需用土地人為內政部營建署，委由高市府辦理區段徵收作業，橋科占地352.1公頃，其中規劃186.16公頃為產業專用區，39.79公頃為住宅區與商業區，另126.15公頃為公園綠地、道路等公共設施用地。

地政局表示，因應台商回台投資及科技部推動產業需求，橋科預訂引進半導體、航太、智慧機械、創新科技、智慧生醫等5大產業。

另為保障市民的居住生活權、財產權，高市府與營建署共同研擬安置計畫，針對不同安置對象，提供5大配套內容，包括已建築土地優先選擇安置街廓、營業工廠安置、神明像安置、弱勢家戶救濟、中崎有機農業專用區安置，並向中央爭取從優的救濟方式，維護市民權益。

地政局表示，橋科區段徵收地區介於燕巢區、橋頭區及岡山區三行政區，東接高鐵，南以高雄科技大學第一校區為界，西接中崎社區，北臨接滾水社區，並鄰近岡山交流道，南來北往相當方便。

高市地政局預訂今年10月底辦理橋科區段徵收計畫公告，年底前供科技廠商選地設廠，111年7月辦理區段徵收抵價地分配，與在地居民共享科學園區開發後之整體利益。