金門微解封 公務員仍暫停公務赴台

因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫，中央宣布3級警戒「微解封」，金門縣政府今天表示，維持公務人員至第3級疫情警戒解除之日止全面暫停公務赴台現制。

中央流行疫情指揮指揮中心昨天宣布13日起防疫三級警戒延長期間微解封，並授權地方政府因地制宜調整鬆綁原則。金門縣長楊鎮浯今天與相關單位研商，在兼顧民生經濟原則下擬定放寬措施。

縣府表示，「公務人員至第三級疫情警戒解除之日止全面暫停公務赴台」維持現制。人民團體、合作社等仍暫停辦理各項交接、聯誼、節慶等群聚活動，但得依內政部規範以視訊召開理監事會議及會員大會（含代表大會），會（社）員視訊出席視為親自出席；但視訊會議不可辦理選舉、補選及罷免等事項。

縣府表示，轄管景點室外空間開放，縣立田徑場即日起開放，學校室外操場開放，讓民眾有限度恢復日常休閒活動。社區照顧關懷據點暨巷弄站，供餐外帶不共餐。身障朋友社區式照顧服務-日間作業設施、日間布建服務，恢復照顧服務。托嬰中心及居家托育服務，恢復送托。

至於餐飲業，依中央指引有條件開放，應確實採用梅花座、實聯制，架設隔板，保持1.5公尺社交距離。轄管景點室外空間開放，單一出入口管制。公園、植物園、森林公園及畜試所，戶外空間開放。尚義公園、農試所休閒農場及金門酒廠，限制人數開放。

電影院以預售票方式銷售，座位採梅花座或間隔座。圖書館不開放入館，以線上及電話預約，單一窗口辦理借還書作業。展覽場館限制人數開放。表演場館（演藝廳）開放閉門排練。市場及攤販集中區維持原管制措施，新增熟食攤加裝遮罩或隔板，依中央指引辦理。

縣府表示，相關放寬措施都須遵照通案性原則及主管機關指引，落實實聯制，出入口管制，人流控管降載，維持社交距離，除飲食外，全程戴口罩。縣府將視疫情情形動態調整相關防疫措施。