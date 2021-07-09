疫情微解封 馬祖預計8月開放觀光

馬祖觀光受疫情影響，5至7月旅行社退團人數達1萬783人，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情逐步解封，馬祖預計8月將適度開放觀光。

根據連江縣旅行商業同業公會初步統計，5月12日至7月31日止，馬祖旅行社退團人數總計達1萬783人，再加上受疫情影響的自由行旅客退房，5至7月地區民宿退房達9成，許多民宿業者表示收日為零，馬祖觀光業者損失慘重。

連江縣旅行商業同業公會取消7月馬祖地區接團旅遊，公會旅行社配合連江縣政府防疫工作，展延接團至7月31日，共同提昇防疫工作，確保馬祖民眾及國人健康。

連江縣旅行商業同業公會表示，因應目前馬祖交通班次少，多提供為居民使用，且目前全國尚有確診人數，遊客來馬祖觀光關汪不僅無法盡興，也是高風險環境，希望民眾共體時艱，待疫情趨緩前來馬祖遊玩。

連江縣交通旅遊局長林長青表示，針對地區觀光目前預計8月初可開放4至9人的小型旅行團，針對入境遊客，會要求旅行社協助入境快篩，確保遊客身體狀況後進入馬祖。

林長青表示，交旅局將訂定馬祖旅遊景區的開放準則，須配合疫情指揮中心防疫規範。另加強宣導民宿防疫要求，確保遊客入住安全；餐廳用餐營業也會與相關單位配合措施，照中央疫情指揮中心規定進行輔導。