疫情微解封 馬祖預計8月開放觀光
馬祖觀光受疫情影響，5至7月旅行社退團人數達1萬783人，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情逐步解封，馬祖預計8月將適度開放觀光。
根據連江縣旅行商業同業公會初步統計，5月12日至7月31日止，馬祖旅行社退團人數總計達1萬783人，再加上受疫情影響的自由行旅客退房，5至7月地區民宿退房達9成，許多民宿業者表示收日為零，馬祖觀光業者損失慘重。
連江縣旅行商業同業公會取消7月馬祖地區接團旅遊，公會旅行社配合連江縣政府防疫工作，展延接團至7月31日，共同提昇防疫工作，確保馬祖民眾及國人健康。
連江縣旅行商業同業公會表示，因應目前馬祖交通班次少，多提供為居民使用，且目前全國尚有確診人數，遊客來馬祖觀光關汪不僅無法盡興，也是高風險環境，希望民眾共體時艱，待疫情趨緩前來馬祖遊玩。
連江縣交通旅遊局長林長青表示，針對地區觀光目前預計8月初可開放4至9人的小型旅行團，針對入境遊客，會要求旅行社協助入境快篩，確保遊客身體狀況後進入馬祖。
林長青表示，交旅局將訂定馬祖旅遊景區的開放準則，須配合疫情指揮中心防疫規範。另加強宣導民宿防疫要求，確保遊客入住安全；餐廳用餐營業也會與相關單位配合措施，照中央疫情指揮中心規定進行輔導。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言