微解封 墾丁小琉球東港民宿飯店餐廳多觀望

中央流行疫情指揮中心宣布13日起新冠肺炎3級警戒微解封，屏東熱門風景區墾丁、小琉球及東港的民宿、飯店與餐廳業者仍然觀望，業者表示，疫苗施打率不高，營業仍有風險。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）3級警戒13日起微解封，屏東墾丁、東港、小琉球等熱門觀光景點的大型民宿及餐廳仍在觀望狀態，合法的大型民宿仍持續主自性停業或選擇性接客。

屏東縣民宿協會理事長林淑敏表示，協會會員有145個，多數在恆春半島，持續自主性停業的較多，少數接客的家數比較少，很多店家還是覺得不夠安全，等疫苗普及率高一點才會放心開放訂房，今年暑假應該不容易呈現報復性旅遊的情況，且墾丁海邊還沒開放，會大大影響來客率。

墾丁福華渡假飯店總經理張積光表示，昨天中央宣布微解封後，打電話詢問的約50多人，但真正訂房的約10間左右，比微解封宣布前多個3、4間，由於只是微解封，代表疫情還不是很穩定，多數的民眾還在觀望。

張積光表示，業者多期待26日能降級，到時也希望政府能夠推出國旅補助，來彌補3級警戒2個月以來，觀光業者的損失。

屏東縣琉球鄉觀光協會理事長許博翰表示，半數以上的協會會員都還是自主性停業，少數有貸款的業者為了要撐經濟則選擇性接客，大家還是不放心，一方面國內的疫苗施打率還不高，而琉球鄉民疫苗施打率也低，希望政府能讓琉球鄉比照澎湖、金門等離島，提高施打率。

東港佳珍海產餐廳3級警戒期間，提供外送，營業狀況相較疫情前，目前只剩1至2成，負責人蕭友澤表示，是不是要開放內用，目前還在觀望中，會來南部的多數是北部人，目前北部疫情還不穩定，萬一有確診者到餐廳用餐，對餐廳的損失更大。

東港華僑市場將在微解封後，將依照政府的規定，熱炒店內用部分，採梅花座、隔板及個人套餐，東港區漁會總幹事鄭鈺宸表示，華僑市場原本有400多個攤位，3級警戒前半期，只剩40多個攤位營業，最近有稍回溫，但也只有60多個攤，政府宣布微解封，到今天還沒有業者跟漁會聯繫要恢復營業。