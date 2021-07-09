疫情微解封 金門往返台灣空運增班

配合中央流行疫情指揮中心宣布防疫3級警戒「微解封」，金門縣政府同步調整台金航線班機。13日起金門往返台灣北中高班機，從現行每天3、4班，增加到每天5至6班。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）3級警戒延長到26日，但從13日起「微解封」。金門縣政府傍晚發布新聞稿表示，在滿足民眾緊急就醫、奔喪、基本交通需求並減少跨區移動前提下，縣府已建議交通部民用航空局協調航空公司提供台灣北中南飛金門每日例行班次。

觀光處長丁健剛表示，台北－金門、高雄－金門班次，自13日起調整為週一至四、週六，北、中、高往返金門分別為2、1、2架次；週五、週日，北、中、高往返金門分別為3、1、2架次。並視疫情變化滾動調整。

另外，丁健剛表示，為因應3級警戒延長，經評估緊急專機仍有執行必要，將依原執行方式辦理到26日。但配合民航局政策，14日起緊急專機將從現行週一、三、五，調整為週一、三、六執行。

縣府表示，若民眾有緊急就醫、奔喪等急難情況需要搭乘，可撥打金門縣政府1999專線（外縣市及手機請撥0800-318823）有專人服務。緊急專機往返台北金門，乘客都需在台北端接受篩檢。

金門縣政府協調民航局及航空公司自6月30日至7月12日，每週一、三、五加開緊急專機。統計到8日，已執行台北－金門往返共4架次，其中1999專線協助共278人次、機場協助候補90人次，共368人次。