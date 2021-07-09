疫情警戒將適度鬆綁 馬祖交通持續把關

中央社 / 連江縣9日電

新冠肺炎疫情13日起適度鬆綁，連江縣政府研議海空交通管制。連江縣政府表示，現階段將朝加強交通有效管制，針對疫情變化逐步把關。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）全國第3級警戒延到26日，但13日起適度鬆綁。連江縣長劉增應表示，現階段不會積極開放大量遊客觀光，將朝加強交通有效管制、控制疫情為優先考量，針對疫情變化逐步把關。

連江縣交通旅遊局長林長青表示，馬祖南竿機場12號後每日2班，北竿機場一週3班，每週一、三、六飛航；因應離島地區醫療資源、篩檢量能有限，希望遊客在松山機場要提早90分鐘到場完成快篩，確保自己與同機旅客安全，保障馬祖居民健康。

立榮航空官網今天開放馬祖8月訂位，系統顯示8月1日起南竿機場11班、北竿機場5班，馬祖居民對開放訂位、人流入境存有防疫疑慮。交旅局長林長青表示，地區8月空中交通還未確定，仍要依松山機場的快篩能量，目前快篩量能大約7架次左右，官網先釋出訂位資訊，但仍舊依疫情狀況調整。

至於馬祖與台灣的海上交通，連江縣政府表示，將每週由2班增為3班，各離島交通船緩步增加航班，解決民眾往來的交通問題。

松山機場 疫情 馬祖

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