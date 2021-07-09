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影／三級警戒延長 金門「微解封」16項放寬措施看這裡

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣府表示，轄管景點的室外空間開放，單一出入口管制。記者蔡家蓁／攝影
金門縣府表示，轄管景點的室外空間開放，單一出入口管制。記者蔡家蓁／攝影

中央流行疫情指揮中心昨天宣布防疫三級警戒延長至7月26日，但從13日起「微解封」，並授權地方政府因地制宜調整鬆綁原則，金門縣長楊鎮浯今日傍晚宣布，縣管景點的室外空間開放，縣立田徑場即日起開放，另外恢復部份社福關懷照護服務的「供餐」，但不共餐；至於餐飲則有條件開放；托嬰中心則恢復送托。

楊鎮浯今日表示，鄉親都非常關切金門在「微解封」部分的具體作法，強調縣府仍會嚴格按照中央所規範的微解封的相關指引來做處理，他也透露，今日與相關單位、幕僚密集研商，在兼顧民生經濟的大原則下，針對微解封措施，嚴謹把關。

金門擬定的16項放寬措施如下：

1. 社區照顧關懷據點暨巷弄站，供餐(外帶)不共餐。

2. 身障朋友社區式照顧服務-日間作業設施、日間布建服務，恢復照顧服務。

3. 托嬰中心及居家托育服務，恢復送托。

4. 餐飲業依中央指引有條件開放，採梅花座、實聯制，架設隔板，保持1.5公尺社交距離。

5. 轄管景點之室外空間開放，單一出入口管制。

6. 公園、植物園、森林公園及畜試所，戶外空間開放。

7. 尚義公園、農試所休閒農場及金門酒廠，限制人數開放。

8. 學校室外操場開放，開放時間依現場公告。

9. 縣立田徑場開放。

10. 電影院以預售票方式銷售，座位應採梅花座或間隔座。

11. 圖書館不開放入館，以線上及電話預約，單一窗口辦理借還書作業。

12. 展覽場館限制人數開放。

13. 表演場館（演藝廳）開放閉門排練。

14. 市場及攤販集中區維持原管制措施，新增熟食攤加裝遮罩或隔板，依據中央指引辦理。

15. 公務人員至第三級疫情警戒解除之日止，全面暫停公務赴台維持現制。

16. 人民團體、合作社等仍暫停辦理各項交接、聯誼、節慶等群聚活動。

縣府也呼籲所有鄉親，儘管疫情有逐步和緩解封，請大家還是要做好自身防護，一起來做好防疫的工作，未來也會落實實聯制，出入口管制，人流控管降載，維持社交距離，除飲食外，全程戴口罩。縣政府將視疫情動態，來調整相關防疫措施。

金門縣長楊鎮浯今日傍晚宣布16項的「微解封」具體作法，強調縣府仍會嚴格按照中央所規範的相關指引來做處理。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯今日傍晚宣布16項的「微解封」具體作法，強調縣府仍會嚴格按照中央所規範的相關指引來做處理。記者蔡家蓁／攝影

疫情 金門 微解封

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