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不只會發長輩圖 樂齡大學遠距上課沒問題

中央社 / 高雄9日電

「不只發長輩圖，還會視訊上課」疫情3級警戒，國立高雄大學「樂齡大學」學員停課不停學，課程改為遠距視訊授課，在校方指導操作後，長輩線上討論沒有困難並順利結業。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）3級警戒發布後，學校皆改為線上授課，國立高雄大學「樂齡大學」也不例外，但這群銀髮學生打破長輩「不諳網路、電腦操作」刻板印象，30名年齡介於60歲至80歲長者們和大學生一樣，透過視訊軟體，和老師、同學線上學法律、泡咖啡、按摩保健、玩桌遊。展現疫情下不停學精神，更是終身學習的榜樣。

高雄大學表示，遠距教學課程鼓勵長者拿起手機、平板嘗試人生首次線上學習，從註冊帳號、下載APP、使用代碼加入會議、開關閉鏡頭、麥克風及在LINE群組簽到等，在正式上線前預留一週時間，一步步教導長者操作，更安排課前演練，讓大家從抗拒轉為期待。

為了讓阿公阿嬤充實地線上學習，高大樂齡大學老師下足功夫，不僅自備上下課鐘聲，錄製保健按摩影片教學，更現場直播煮咖啡，趣味又實用的課程內容，獲得參與學員熱烈迴響，課後再來張線上大合照，連同家中寶貝的貓狗寵物一同入鏡，帶給長者難忘遠距教學初體驗。

班級中最年長的80多歲長輩現在也能駕輕就熟地使用線上通訊軟體，不僅可用在遠距教學，也多了和兒孫互動的方式，拉近彼此距離。有學員表示，很開心習學到3C產品的新技能，可以用在未來的志工活動與社區活動。

遠距教學 疫情 咖啡

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