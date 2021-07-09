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無人機科技執法新課程 金門大學超前部署

中央社 / 金門縣9日電

國立金門大學今天表示，順應無人機科技蓬勃發展趨勢，海洋與邊境管理學系將在新學期開設「無人機科技執法」課程，培養學生掌握無人機科技知識並嫻熟科技執法相關法律制度。

金大表示，近來由於無人機科技的蓬勃發展已帶動各行各業運用於不同領域，從最簡易的休閒娛樂型無人機到專業攝影功能無人機、物流無人機、噴灑農藥無人機，乃至於利用無人機進行犯罪偵查、國土測繪、海洋巡護甚至軍事作戰用途，運用幾乎可以說是無遠弗屆。

校方表示，未來無人機與各個行業都有融合的可能性與發展性，尤其是在傳統行業升級上，無人機的優勢將格外明顯。

金大海洋與邊境管理學系主任馬祥祐指出，海邊系以國土安全為發展主軸，包含海巡、海關、移民三大邊境執法領域，無人機具有飛行速度快、偵蒐距離長、操作成本低廉等優點，非常適合做為海洋巡護的輔助執法工具。海洋委員會海巡署近年來也已制定計畫並編列預算，逐年建置無人機科技執法能量。

將這項實務發展融入課程中的海邊系教授李瑞生說明，課程主軸有三：包含無人機基本原理與功能、無人機管理法令與執法依據、無人機基本操作與安全規範。

李瑞生表示，尤其是民用航空法已修法增列遙控無人機專章，以規範無人機操作人應經由考試取得相應的證照，課與遙控無人機所有人或操作人應負使用安全、風險管理及法規遵循等責任，不論公私部門的無人機都應遵循。

海邊系表示，未來課程還將藉由使用模擬飛行軟體與微型遙控無人機，讓學生具備基本操作能力；對有興趣朝向無人機相關領域發展的學生，也將輔導協助參與無人機證照考試。

金大表示，目前無人機越來越多地融入日常生產與生活，應用範圍廣泛，成為親和力十足的高科技裝備。未來校內其他學系也將視課程需要，將無人機的科技應用納入學習內容。

海巡署 海關

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