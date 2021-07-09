保護工作人員 金門尚義機場3天計161人施打疫苗

國內疫情持續嚴峻，金門尚義機場除每日加強機場清潔消毒，為保護往來尚義機場的旅客與機場工作人員，金門航空站也從今日起至7月13日協調烈嶼鄉衛生所醫護人員在航空站報到大廳為工作人員施打新冠肺炎疫苗。

金門航空站表示，在行政院及交通部的協助下，國內交通、倉儲等第七類人員，已列入新冠肺炎疫苗優先接種類別。

金門航空站主任洪念慈表示，近期雖受疫情影響航班大幅減少，但金門尚義機場身為金門鄉親及旅客連接台灣本島與金門之必經之地，每日仍需服務往返鄉親，為保護旅客及機場工作人員的健康安全，並確保機場能持續正常運作，金門尚義機場積極協調烈嶼鄉衛生所的醫護人員來為同仁們施打疫苗。