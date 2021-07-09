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保護工作人員 金門尚義機場3天計161人施打疫苗

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門航空站主任洪念慈（左二）感謝烈嶼鄉衛生所的醫護人員來為同仁們施打疫苗，特別致贈水果慰問。圖／金門航空站提供
金門航空站主任洪念慈（左二）感謝烈嶼鄉衛生所的醫護人員來為同仁們施打疫苗，特別致贈水果慰問。圖／金門航空站提供

國內疫情持續嚴峻，金門尚義機場除每日加強機場清潔消毒，為保護往來尚義機場的旅客與機場工作人員，金門航空站也從今日起至7月13日協調烈嶼鄉衛生所醫護人員在航空站報到大廳為工作人員施打新冠肺炎疫苗。

金門航空站表示，在行政院及交通部的協助下，國內交通、倉儲等第七類人員，已列入新冠肺炎疫苗優先接種類別。

金門航空站主任洪念慈表示，近期雖受疫情影響航班大幅減少，但金門尚義機場身為金門鄉親及旅客連接台灣本島與金門之必經之地，每日仍需服務往返鄉親，為保護旅客及機場工作人員的健康安全，並確保機場能持續正常運作，金門尚義機場積極協調烈嶼鄉衛生所的醫護人員來為同仁們施打疫苗。

金門航空站預計7月9日、12日及13日，3天計畫施打161人，包括：機場消防、保全人員、清潔人員、機場商店等第一線與旅客及民眾接觸之人員。機場的各駐站單位配合度也都很高，大家都希望能確保機場正常營運，共同守護金門。

金門航空站人員在施打前，都有秩序的排隊填寫相關資料。圖／金門航空站提供
金門航空站人員在施打前，都有秩序的排隊填寫相關資料。圖／金門航空站提供

機場 金門

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