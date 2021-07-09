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高雄12日起開放67歲至69歲打疫苗

中央社 / 高雄9日電

高雄市今天開放70歲至71歲長輩施打疫苗，市府也宣布，將在12日起開放下一波67歲至69歲長輩施打疫苗，會在全市設置49個社區接種站，希望符合資格的民眾依照時間、地點接種。

高雄市今天開放70歲至71歲長輩施打疫苗，高雄市政府下午召開新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）應變會議，市長陳其邁會後主持記者會，宣布高雄市今天無新增本土病例，並說明高雄市疫苗施打規劃及防疫動態。

陳其邁表示，高雄市12日至14日將開放67歲至69歲長者、55歲以上原住民施打疫苗，預計在全市設置49個社區接種站，詳細時間及地點可向區公所洽詢，希望符合接種資格的民眾，攜帶通知書、身分證、健保卡及同意書前來施打。

陳其邁指出，在中央撥給高雄的疫苗額度中，高雄照年齡打下來，長輩打得多。現在高雄疫苗打得快，感謝中央支持在額度不變的情況下，先撥疫苗給速度快的縣市。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，除了醫護人員等高風險族群，目前72歲以上長者接種率達72.07%。他指出，由於高齡人口重症比例高，因此接種策略就是逐齡往下推廣，不求快，但要打好打滿。

疫苗 高雄市 陳其邁

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