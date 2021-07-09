前立委陳宜民指高市有特權疫苗祕密基地 高市府控抺黑

國民黨前立委陳宜民日前提及高雄有「秘密基地」可以打特權疫苗，並點到為止地說「民進黨委員質詢時講的秘密基地，連他都知道」，結果再掀波瀾，台灣基進質問陳宜民話為何只講一半，暗喻秘密基地是藍營前立委黃昭順與張顯耀曾經去打疫苗的醫院，黃、張兩人被同黨同志出賣。高市衛生局對此則表示，相關言論是莫須有的指控，對高雄醫護是沈重的打擊。

陳宜民日前接受TVBS少康戰情室專訪，指特權疫苗一大堆，是非常可怕的狀況，他聽說高雄有秘密基地，是民進黨委員質詢時候講的秘密基地，「我就不要講在哪裡了，這我都知道的」。另一來賓林俊憲問及是否為某醫院？陳以「我不講哪個醫院」塘塞。

台灣基進新聞部主任張博洋昨質疑陳怎麼話講一半？甚至質疑出賣黃昭順與張顯耀兩名同志。

高雄市政府在防疫會議被問到此事，衛生局簡任技正潘炤穎說，防疫緊鑼密鼓的階段、所有醫護同仁在這種緊繃的氛圍下已持續工作了一年以上，「所有這樣子的言論，我們認為是莫須有的指控，甚至有抹黑嫌疑」。

潘表示，外界相關言論對於辛苦在第一線打疫苗、採檢或執行任何務的同仁，都是一個很沈重的打擊，此時在逐步解封的時候，醫護同仁是幫大家守住防疫的最堅實堡壘，拜託各界給高雄市醫護多些支持跟鼓勵