維持機場運作保護旅客 金門航空站人員施打疫苗

金門航空站今天表示，疫情持續嚴峻，尚義機場除每天加強機場清潔消毒，為保護往來機場的旅客，並維持機場運作，相關人員今天起到13日在航空站報到大廳施打疫苗。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）3級警戒延長，國內交通、倉儲等第7類人員已列入疫苗優先接種對象。

金門航空站主任洪念慈表示，近期雖受疫情影響航班大幅減少，但金門尚義機場身為金門民眾及旅客連接台灣本島與金門的必經之地，每天仍須服務往返旅客；為保護旅客及機場工作人員健康安全，並確保機場能持續正常運作，尚義機場積極協調烈嶼鄉衛生所的醫護人員來為相關工作人員施打疫苗。

洪念慈說明，預計今天、12日及13日3天施打161人，包括機場職員、保全人員、清潔人員、機場商店人員等。疫苗施打期間，在金門航空站、烈嶼鄉公所及航空警察局台北分局金門分駐所引導協助下，施打作業順利。