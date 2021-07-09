墾丁國家公園戶內外場域適度開放 熱門沙灘仍關閉

中央流行疫情指揮中心宣布全台疫情3級警戒延長至26日，但13日起微解封，墾管處今天表示，墾丁國家公園戶內外部分景點有條件適度鬆綁，但熱門沙灘仍預警性關閉。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）全台疫情3級警戒延長至26日，但13日起微解封，墾丁國家公園管理處表示，墾丁國家公園開放部分戶內外遊憩景點，並視疫情及人流狀況滾動檢討。

室內場館開放包含墾丁國家公園遊客中心、砂島展示館、龍鑾潭自然中心，並依各場館條件管制容留人數。

戶外場域開放的包含貓鼻頭公園、鵝鑾鼻公園、社頂自然公園、瓊麻工業歷史展示館，但停車數減為原數量40%，必要時得予關閉。

生態保護區部分仍維持關閉，暫不接受申請。至於各熱門沙灘，包括後灣、白砂、小狗灣、星砂灣、出水口右側（含小峇里）、後壁湖潟湖區、南灣、大灣、小灣、船帆石、風吹砂、漁村公園等熱點，為避免人潮聚集，仍維持預警性關閉。

其他海岸線為提供民眾適當的休閒空間，將開放民眾前往，墾管處表示，但僅限於岸際活動，水上活動仍禁止，並將視現場狀況及遊客是否遵守防疫規定，隨時進行動態調整。

墾管處表示，如果屏東縣政府另有其他更嚴格的防疫管制或封閉措施，墾管處也將配合進行辦理。

墾管處請民眾務必遵守各項防疫規範，也呼籲相關業者應自行考量能否符合防疫規定，再從事相關活動，墾管處每天仍會聯合保安警察進行防疫稽查。