義大世界每月營運成本上千萬 撐到微解封13日起迎遊客

高雄義大遊樂世界因應三級警戒關閉近2個月，為照顧2千位員工，每月營運成本上千萬，原暑期檔期活動也因此延期，中央疫情指揮中心昨公告本月13日起微解封，室內場館持續關閉，僅開放戶外遊樂設施，義大世界表示，將採最高防疫規格、零距離購票等方式，讓遊客玩得安心、安全。

義大遊樂世界表示，為迎接暑假檔期，義大遊樂世界很早就進行籌畫，包含全新設計、重新編排的日間遊行表演，還將推出新設施「天神試煉戰」，因遇到5月19日疫情大爆發，進入三級警戒，配合防疫規定全台遊樂園都關閉，義大原本暑期活動也延後。

「疫情期間其實受挫蠻嚴重」義大遊樂世界表示，雖然遊樂園封閉，但人事成本、遊樂器材例行保養、設施油漆粉刷及環境整理都需要花錢，每月至少上千萬以上，即使政府提供補貼、紓困還是不太夠。

義大遊樂世界將於13日上午9點開園，採高規格防疫措施，全面零接觸購票（現場QR code購票、網路購票），不開放戲水、室內遊樂設施，僅開放限定戶外遊具設施及戶外定點遊行表演。

義大遊樂世界表示，交通部針對遊樂園微解封，採容量管制為40%，換算義大遊樂世界安全承載量為6千人，但為以最高防疫規格接待旅客，採單一進出口及全園區自主降載容留人數，最多只開放到1500人入園，遊具降載、梅花座，搭乘前後酒精消毒，入園須全程戴口罩、實名制登記及量測體溫等。