義大世界每月營運成本上千萬 撐到微解封13日起迎遊客
高雄義大遊樂世界因應三級警戒關閉近2個月，為照顧2千位員工，每月營運成本上千萬，原暑期檔期活動也因此延期，中央疫情指揮中心昨公告本月13日起微解封，室內場館持續關閉，僅開放戶外遊樂設施，義大世界表示，將採最高防疫規格、零距離購票等方式，讓遊客玩得安心、安全。
義大遊樂世界表示，為迎接暑假檔期，義大遊樂世界很早就進行籌畫，包含全新設計、重新編排的日間遊行表演，還將推出新設施「天神試煉戰」，因遇到5月19日疫情大爆發，進入三級警戒，配合防疫規定全台遊樂園都關閉，義大原本暑期活動也延後。
「疫情期間其實受挫蠻嚴重」義大遊樂世界表示，雖然遊樂園封閉，但人事成本、遊樂器材例行保養、設施油漆粉刷及環境整理都需要花錢，每月至少上千萬以上，即使政府提供補貼、紓困還是不太夠。
義大遊樂世界將於13日上午9點開園，採高規格防疫措施，全面零接觸購票（現場QR code購票、網路購票），不開放戲水、室內遊樂設施，僅開放限定戶外遊具設施及戶外定點遊行表演。
義大遊樂世界表示，交通部針對遊樂園微解封，採容量管制為40%，換算義大遊樂世界安全承載量為6千人，但為以最高防疫規格接待旅客，採單一進出口及全園區自主降載容留人數，最多只開放到1500人入園，遊具降載、梅花座，搭乘前後酒精消毒，入園須全程戴口罩、實名制登記及量測體溫等。
義联集團表示，義大世界的義大皇家酒店與義大天悅飯店目前旅客詢問度的確有提高，但多是針對三級警戒解封26日後的日期，微解封階段旅客詢問度沒有明顯提高，可能還在持續觀望。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言