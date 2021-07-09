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金門海灘勸導員及時挽救溺水者 縣府頒感謝狀

中央社 / 金門縣9日電

金門縣政府觀光處處長丁健剛、金湖鎮長陳文顧今天到金湖鎮溪邊海水浴場，頒發感謝狀給陳添勤等3名海灘安全勸導員，感謝執勤時見義勇為，及時挽救溺水遊客。

金湖鎮公所表示，年約50歲的郭姓男子6月底在溪邊海水浴場不慎落海，金湖鎮海灘勸導員陳添勤、王水禁及呂世杰立刻報案，金門縣消防局隨即派遣金湖、金沙分隊出動2艘救生艇，配合4車、12名消防員趕到現場。5分鐘內，即將溺水民眾救援上岸。

鎮公所指出，所幸當事人只有失溫現象，經過緊急保溫並清除嘔吐物，同時正壓輔助呼吸，送往金門醫院急救後，郭男沒有大礙，已返家休養。

因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情持續，全國疫情3級警戒延長，金門縣政府指出，全縣沿海區域禁止從事任何水域遊憩活動，以減少民眾不必要外出與跨區移動，且相關防疫工作須從嚴，盼民眾共體時艱，配合暫停水域遊憩活動。

金門 疫情 海水浴場

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