高市微解封以戶外靜態優先 餐廳仍禁內用

高雄市長陳其邁今天表示，由於有「串門子」餐廳群聚風險，高雄市微解封多以戶外區域為主，但餐廳仍禁止內用，需要先短暫觀察疫情動態，確定疫情穩定，就會考慮開放餐飲業。

高雄市政府下午召開新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）應變會議，陳其邁會後主持記者會，宣布高雄市今天無新增本土病例，並說明高雄市微解封多以戶外區域、靜態活動為主，但餐廳仍禁止內用，需要先短暫觀察疫情動態。

陳其邁表示，餐廳不開放內用是經過專家會議討論，由於先前有「串門子」餐廳群聚案的前車之艦，必須做出這個困難決定，因為無法排除雙北隱形傳播鏈、防疫措施是否落實，所以希望先觀察一段時間，再來開放餐廳內用。

陳其邁說，高雄市觀察期從6月29日的鳳山大樓群聚案起算，若從那之後14天都沒有本土病例，代表高雄是「零社區感染」；而高雄從7月2日已連續8天無新增確診個案，希望繼續維持下去，社區、診所也會持續監測。

針對高雄微解封措施，在運動場館方面，建議開放田徑運動場及戶外羽球場、網球場、高爾夫球場、戶外棒球打擊場等，選手訓練則以專案處理，教練授課前需每7天自費一次快篩。開放廁所、更衣室每15分鐘需清消一次，公園健身設施使用後也要清消，若無法執行則不開放。

在休閒娛樂措施部分，開放岡山之眼、觀音山、蓮池潭等。室內型場館設有容留限制，服務型公共設施公廁全面開放。但兒童遊樂場、水上活動相關項目，因無法落實防疫措施，仍禁止開放。9人以下旅遊可開放高雄旅遊業辦理。

在教育學習方面，開放圖書館單一窗口借閱，讀者不入館。高中以下校園開放戶外操場，但不包含籃球場、棒球場、游泳池等運動設備等，校方可進行人流總量管制，民眾入內不能飲食，且需配合戴口罩、維持社交距離及實聯制等措施。

在觀展表演部分，美術館、駁二、史博館等以每人3坪面積做人數總量管制，並禁止飲食、不開放身體接觸的互動裝置。在至德堂、大東演藝廳等表演場館仍不對外開放，藝文團體有需求可申請借用，但在演出期間需全程戴口罩，若因作業需要未能佩戴口罩，應提供快篩或PCR採檢報告。

影視劇組若要拍攝，需要依文化部指引，除了演出時可暫時脫口罩，且每7天需要安排篩檢外，其餘人員均須全程佩戴口罩，有身體接觸場次要取得演員書面同意等。在電影院方面，進場、散場都需清消，廁所每15分鐘要消毒，從業人員7天自費快篩一次，並落實梅花座、禁止飲食等措施。