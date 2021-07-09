高雄市67至69歲7月12日起施打3天 通知單今明發出

高雄今天沒有新增新冠肺炎個案，高雄市長陳其邁表示，高雄市民67至69歲（原住民55歲）預計在 7月12日至14日施打疫苗，全市有49個社區接種站，今明天會發送通知單，線上施打預約系統在7月12日下午5點前開放預約。

高雄市府下午舉辦防疫記者會，陳其邁表示，今天全國32例、高雄沒有個案。從7月2日至今，高雄市已經連續8天零確診，觀察指標是6月29日的鳳山大樓群聚感染事件，從此日往後推算至14天，若14天都是零本土確診感染個案，高雄就是零社區感染，希望繼續維持下去。