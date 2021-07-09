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高雄市67至69歲7月12日起施打3天 通知單今明發出

聯合報 / 記者王昭月徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁表示，6月29日往後14天是觀察期，若14天都是零本土確診感染個案，高雄就是零社區感染。記者徐白櫻／翻攝
高雄市長陳其邁表示，6月29日往後14天是觀察期，若14天都是零本土確診感染個案，高雄就是零社區感染。記者徐白櫻／翻攝

高雄今天沒有新增新冠肺炎個案，高雄市陳其邁表示，高雄市民67至69歲（原住民55歲）預計在 7月12日至14日施打疫苗，全市有49個社區接種站，今明天會發送通知單，線上施打預約系統在7月12日下午5點前開放預約。

高雄市府下午舉辦防疫記者會，陳其邁表示，今天全國32例、高雄沒有個案。從7月2日至今，高雄市已經連續8天零確診，觀察指標是6月29日的鳳山大樓群聚感染事件，從此日往後推算至14天，若14天都是零本土確診感染個案，高雄就是零社區感染，希望繼續維持下去。

陳其邁說，透過疫苗施打建立全體免疫非常重要，高雄市67至69歲（原住民55歲）預計在 7月12日至14日（ 周一至周三），會在49個社區接種站施打，今明天會送達通知書。今天各地施打站過程流暢，未來年齡往下降，施打人數會愈多，請大家依據通知時間到站施打疫苗；全國預約登記系統部分，第九類與第十類也開放網路預約，時間為7月12日的下午5點以前。

高雄市67至69歲族群7月12日起施打三天。圖／高市衛生局提供
高雄市67至69歲族群7月12日起施打三天。圖／高市衛生局提供

高雄市 疫苗 陳其邁

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