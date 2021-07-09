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屏東林管處配合微解封 開放雙流墾丁藤枝遊樂區

中央社 / 高雄9日電

國內3級防疫警戒延長至26日，但部分場所獲微解封。屏東林管處配合中央於13日起開放墾丁、雙流、藤枝國家森林遊樂區，林後四林平地森林園區，13條自然步道及12條林道。

因應國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）本土個案下降，全台3級警戒延長到7月26日，但部分場所有條件鬆綁。林務局屏東林區管理處配合中央流行疫情指揮中心指引，於7月13日起降載開放所管轄的墾丁、雙流、藤枝國家森林遊樂區，林後四林平地森林園區，13條自然步道及12條林道。

其中座落於高雄市桃源區，一向為南部避暑勝地的藤枝國家森林遊樂區每天限制500人入園，且自13日到24日的預約都已滿額，狀況踴躍。其餘場域也需降載，例如墾丁350人、雙流550人及林後四林1000人，到達人數上限後將採一進一出。

林管處指出，各室內展示空間、雙流自然教育中心、北大武檜谷山屋及周邊營地，因不易維持足夠社交距離，目前暫不提供服務。十八羅漢山自然保護區等6處自然保護區域也暫停開放。

林管處也提醒，入園遊客須全程戴口罩，並避免戶外10人、室內5人以上群聚，以及維持室外1公尺，室內1.5公尺社交距離。遊客也可多加使用電子門票、行動支付等減少人與人接觸的收付款方式入園。不過各場域開放情形仍視國內疫情狀況滾動式調整，最新資訊可至台灣山林悠遊網、自然保護區域，進入申請系統與屏東林管處官網查詢。

社交距離 屏東 森林遊樂區

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