快訊

台中餐飲政策轉彎「禁內用」盧秀燕：人潮病毒會移動

入境基因定序出爐！有Delta、Gamma還有特殊英國變異株

聽新聞
test
0:00 / 0:00

長輩疫苗打氣依舊旺 岡山、楠梓上午施打率將近八成

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄疫苗接種資格持續降齡，今天開放70歲至71歲長輩，以及外籍領有居留證的人施打；岡山、楠梓接種上午接種情形，都接近八成。記者陳弘逸／攝影
高雄疫苗接種資格持續降齡，今天開放70歲至71歲長輩，以及外籍領有居留證的人施打；岡山、楠梓接種上午接種情形，都接近八成。記者陳弘逸／攝影

高雄疫苗接種資格持續降齡，今天開放70歲至71歲長輩，以及外籍領有居留證的人施打；岡山、楠梓接種上午接種情形，都接近八成，打氣都不差，擁有近一個月的接種經驗，施打秩序也較以往順暢。

今天高雄開放70歲至71歲長輩，以及外籍有居留證70歲以上人士接種；楠梓社區型接種站，今天上午預計接種936人，已完成7百多人接種，施打率近八成；岡山農工接種站，上午原定接種480人，實際接種347人。

工作人員說，先前因莫德納疫苗接種太熱絡，便在開放第二天禁止跨縣市、跨區施打，這次接種條件，則恢復到只需符合資格就可施打，不限區；今天以在地長者接種居多，幾乎沒有外籍持有居留證人來施打。

工作人員還說，高雄接種資格持續降齡，加上多日來的施打經驗，接種站秩序大致順暢，先前莫德納疫苗的「搶打潮」，以及AZ副作用造成的「緩打潮」，到今天似乎都不受影響。

由於疫苗接種工作，從87歲到70歲，持續將近一個月，不少鄰里長、里幹事除了發放通知，協助現場引導，為體恤工作人員，不時會還自掏腰包買飲料、點心送到接種站給予現場人員鼓勵。

楠梓玉屏里長洪千雅說，無論刮風下雨，或天氣炎熱，送飲料主要是緩解工作辛勞，也為工作人員送暖。除了飲料，保健用品也不少，仁昌里王永坤則提供含左手香草膏，供現場工作人員防蚊蟲叮，也在炎熱天氣下，提神、防頭暈。

高雄疫苗接種資格持續降齡，今天開放70歲至71歲長輩，以及外籍領有居留證的人施打；岡山、楠梓接種上午接種情形，都接近八成。記者陳弘逸／攝影
高雄疫苗接種資格持續降齡，今天開放70歲至71歲長輩，以及外籍領有居留證的人施打；岡山、楠梓接種上午接種情形，都接近八成。記者陳弘逸／攝影
高雄疫苗接種資格持續降齡，今天開放70歲至71歲長輩，以及外籍領有居留證的人施打；岡山、楠梓接種上午接種情形，都接近八成。記者陳弘逸／攝影
高雄疫苗接種資格持續降齡，今天開放70歲至71歲長輩，以及外籍領有居留證的人施打；岡山、楠梓接種上午接種情形，都接近八成。記者陳弘逸／攝影
楠梓五常里長曾榮璋（左一）、仁昌里長王永坤（左二）、楠梓區長吳淑惠（中）、玉屏里長洪千雅（右二）、加昌里長劉秀英（右一），今天上午於楠梓接種站接住接種業務，也送飲料替現場人員緩解辛勞。記者陳弘逸／攝影
楠梓五常里長曾榮璋（左一）、仁昌里長王永坤（左二）、楠梓區長吳淑惠（中）、玉屏里長洪千雅（右二）、加昌里長劉秀英（右一），今天上午於楠梓接種站接住接種業務，也送飲料替現場人員緩解辛勞。記者陳弘逸／攝影
疫苗接種工作持續將近一個月，不少里長體恤工作人員，不時會還自掏腰包買飲料、點心送到接種站給予現場人員鼓勵。記者陳弘逸／攝影
疫苗接種工作持續將近一個月，不少里長體恤工作人員，不時會還自掏腰包買飲料、點心送到接種站給予現場人員鼓勵。記者陳弘逸／攝影
高雄疫苗接種資格持續降齡，今天開放70歲至71歲長輩，以及外籍領有居留證的人施打；岡山、楠梓接種上午接種情形，都接近八成。記者陳弘逸／攝影
高雄疫苗接種資格持續降齡，今天開放70歲至71歲長輩，以及外籍領有居留證的人施打；岡山、楠梓接種上午接種情形，都接近八成。記者陳弘逸／攝影

莫德納疫苗

延伸閱讀

竹市68歲長者接種疫苗報到率創新高 下周開打65歲

徐若瑄打完第2劑疫苗頭昏 傳授新加坡解燒水果祕方

雪梨疫情嚴峻 澳洲稱輝瑞將加速供應疫苗

高雄疫苗施打站今日彩蛋 13組知名歌手現「聲」

相關新聞

微解封 屏東民宿業者大多仍關房 報復性旅遊暑假恐難見

中央疫情指揮中心昨天宣布三級延長，適度鬆綁，但規範仍多，屏東縣民宿協會理事長林淑敏說，協會會員有近150家民宿，大多持續...

接種黃卡生日提前兩個月 女教師質疑：有雙證件還寫錯

高雄日前開放教職員接種，一名49陳姓女教師，周三前往接種，卻因接種黃卡生日被寫錯，日前相差兩個多月，她擔憂會影響後續施打...

長輩疫苗打氣依舊旺 岡山、楠梓上午施打率將近八成

高雄疫苗接種資格持續降齡，今天開放70歲至71歲長輩，以及外籍領有居留證的人施打；岡山、楠梓接種上午接種情形，都接近八成...

微解封 屏東縣立總圖開放單一窗口 恢復通閱服務

屏東藝文場館、公共圖書館7月13日起「微解封」，縣立圖書館總館開放單一窗口服務，恢復通閱線上申請，屏東演武場在內的展覽場...

支援防疫 金三榮營造捐30萬助金門醫院設戶外採檢站

同島一命、支援防疫！衛福部金門醫院為超前部署，一直有想設置大型戶外貨櫃採檢站的構思，但因疫情關係相關材料取得不易，且需要...

高雄疫苗施打站今日彩蛋 13組知名歌手現「聲」

高雄市近月來替長輩接種，施打站安排音樂演奏或唱歌仔戲，緩解許多長輩施打疫苗的緊張，也排解大家等的心情，市長陳其邁昨預告今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。