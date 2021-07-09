長輩疫苗打氣依舊旺 岡山、楠梓上午施打率將近八成

高雄疫苗接種資格持續降齡，今天開放70歲至71歲長輩，以及外籍領有居留證的人施打；岡山、楠梓接種上午接種情形，都接近八成，打氣都不差，擁有近一個月的接種經驗，施打秩序也較以往順暢。

今天高雄開放70歲至71歲長輩，以及外籍有居留證70歲以上人士接種；楠梓社區型接種站，今天上午預計接種936人，已完成7百多人接種，施打率近八成；岡山農工接種站，上午原定接種480人，實際接種347人。

工作人員說，先前因莫德納疫苗接種太熱絡，便在開放第二天禁止跨縣市、跨區施打，這次接種條件，則恢復到只需符合資格就可施打，不限區；今天以在地長者接種居多，幾乎沒有外籍持有居留證人來施打。

工作人員還說，高雄接種資格持續降齡，加上多日來的施打經驗，接種站秩序大致順暢，先前莫德納疫苗的「搶打潮」，以及AZ副作用造成的「緩打潮」，到今天似乎都不受影響。

由於疫苗接種工作，從87歲到70歲，持續將近一個月，不少鄰里長、里幹事除了發放通知，協助現場引導，為體恤工作人員，不時會還自掏腰包買飲料、點心送到接種站給予現場人員鼓勵。