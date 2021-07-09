屏縣微解封滾動式調整 墾丁大街夜市攤位一律外帶

中央流行疫情指揮中心宣布3級警戒延長至26日，13日起微解封，屏東縣政府表示，原則上依中央指引處理；另外，墾丁大街、夜市等攤位一律外帶，縣府並將視情況滾動式調整。

縣府表示，傳統市場、公有市場，將要求各鄉鎮市公所善盡管理責任，落實防疫相關規定；另外，包括墾丁大街、屏東夜市等的飲食攤位一律外帶；流動夜市（每週固定商展）必須自行推舉出管理人、或管理單位，飲食攤一律外帶，落實防疫相關規定後才准恢復營業。

風景區、景點部分，竹田無人機飛行場開放；縣府轄管的恆春鎮落山風風景區內的出火特別景觀區、海口港吹風看海地，因工程進行在即，暫不開放；山川琉璃吊橋因三地門端的工程還沒完成，暫不開放；縣轄內水域一律不開放。

縣府表示，屏東圖書總館及各鄉鎮圖書館，採不入館單一窗口服務，開放預約取書、通閱借還書。屏東演藝廳仍不開放，只給排練、錄製節目等。

再者，以靜態展覽為主的美術館、演武場、戲曲館、勝利星村展覽館舍會開，將訂立容留人數及防疫計畫，但互動性的設備、活動仍然禁止，講座及開幕以線上為主。