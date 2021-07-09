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澎湖微解封 餐飲有條件內用、機場快篩持續

中央社 / 澎湖縣9日電

國內疫情維持3級警戒，但部分設施微解封，澎湖縣政府發言人陳其育今天表示，澎湖餐飲13日起依中央指引有條件開放，一律採套餐式內用，機場入境快篩仍將維持，以防堵疫情。

中央宣布疫情維持3級警戒至26日，但部分行業微解封，澎湖縣長賴峰偉今天在防疫會議中，邀集各局處研商微解封作出多項決議，其中機場入境快篩措施，仍將持續執行。

觀光局澎湖國家風區管理處今天也配合中央宣布，風景區自13日起部分解封，室內場館、遊客中心或沙灘，實施承載人數和停車場數量1/4管制，並彈性調整，奎璧山摩西分海還是採預警性封閉，但委外的賣店或餐廳，除有獨立空間開放套餐，至於沒有者不得內用，只限外帶

陳其育表示，澎湖餐飲依中央指引，確實做好採用梅花座，架設隔板，保持1.5公尺社交距離與進行時間管制，並採套餐式供應，13日起將有條件開放內用。

至於，室外的藍球、棒球、網球等運動場、校園、公園都開放民眾使用，但設施部分不開放，室內的圖書館、羽球與小巨蛋等場館，則開放1/4量能供民眾使用，並做好人流管控，但均須佩戴口罩，游泳池仍然關閉。

澎湖 疫情 套餐

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