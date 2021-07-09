支援防疫 金三榮營造捐30萬助金門醫院設戶外採檢站

同島一命、支援防疫！衛福部金門醫院為超前部署，一直有想設置大型戶外貨櫃採檢站的構思，但因疫情關係相關材料取得不易，且需要30萬元經費，金三榮開發建設股份有限公司及泉昇營造股份有限公司得知，決定慷慨解囊，協助該院完成防疫硬體規劃的最後一塊拼圖，院方表示，隨著採檢站啟用，金門的防疫陣線將更加完備。

金三榮董事長陳含英與泉昇董事長林榮泉這對母子今天上午攜手到金門醫院行善，由陳含英代表捐贈戶外貨櫃採檢站設置經費30萬給金門醫院院長侯重光，副院長陳根雄等人也在場見證。

侯重光表示，全國自5月19日起提升至第三級警戒，截至7月8日，國內確診案例已高達1萬5149例，死亡人數高達718人，雖近日確診案件已縮短為數十例，但相關疫情仍屬嚴峻，目前全國僅金門縣尚無確診案例，該院為超前部署，於5月25日即有設置大型戶外貨櫃採檢站的構思，後雖由衛生福利部及金門縣政府借放於該院(2座)及分院(1座)等三座正壓採檢亭，但院方一直想提升自有防疫能量。

侯重光表示，因疫情關係購置貨櫃需時1個月，經協請金門縣政府於6月3日提供既有貨櫃一只，由院方規劃成為提供無障礙採檢窗口1個及一般採檢窗口3個之大型採檢站，但所需的費用達新台幣30萬元。

陳含英與林榮泉在得知金門醫院苦思經費來源之際，當即慷慨解囊，協助院方完成防疫硬體規劃的最後一塊拼圖，在採檢站設置後除可擴大採檢量能外，也可作為該院急診分流所需，避免急診室癱瘓。