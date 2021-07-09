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高雄疫苗施打站今日彩蛋 13組知名歌手現「聲」

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
高雄市大型施打站最近常有意外彩蛋，繼31組知名歌手錄製加油口白後，今續找13組高雄在地及長輩熟悉的歌手現「聲」。圖／高流中心提供
高雄市大型施打站最近常有意外彩蛋，繼31組知名歌手錄製加油口白後，今續找13組高雄在地及長輩熟悉的歌手現「聲」。圖／高流中心提供

高雄市近月來替長輩接種，施打站安排音樂演奏或唱歌仔戲，緩解許多長輩施打疫苗的緊張，也排解大家等的心情，市長陳其邁昨預告今起還繼續有「彩蛋」，答案揭曉，原來是邀13組大家熟知的高雄歌手錄製加油口白及編排2.0版勇氣歌單向醫護致敬。

「希望每個長輩來打疫苗都很輕鬆、不會緊張，高雄市開設接種站為長輩施打以來，市長陳其邁每次召開防疫記會總會把這句話掛在嘴邊。昨午他預告接種站仍有彩蛋，長輩來了就知道，結果是讓13組高雄在地及長輩熟悉的知名歌手現「聲」！

高市府為讓接種長輩放輕鬆，由高雄流行音樂中心邀請流行音樂界共同推出「高流音樂加油站2.0」，7日在巨蛋站先播放31組歌手為大家加油的口白，今又擴大邀請與高雄有地緣關係的13組歌手參與。

兼任高流董事長的文化局長王文翠說，除落實執行市長指示的施打流程準則，也執行副市長史哲發起的「藝起陪伴」接種站場邊藝文活動。繼與國際級樂手、在地傳統戲劇團體合作後，這次「高流音樂加油站」募集田馥甄、動力火車、徐佳瑩等31組藝人歌手錄製加油口白，7日在巨蛋接種站搭配歌手的「勇氣歌單」，作為當日意外彩蛋，有網友許願，接種年齡層降到50歲以下時，希望「五月天」來。

今起到11日高雄市為70到71歲長輩接種，這次高流執行長李欣芸規畫邀請朱海君、吳俊宏、邵大倫、林生祥、林宗興、洪榮宏、陳明章、荒山亮、張秀卿、黃妃、曾心梅、詹雅雯、蔡小虎等13組歌手，歌手們都義不容辭響應。其中，民謠大師陳明章不只現聲幫大家加油打氣，還親自彈奏一段吉他，溫暖旋律撫慰長輩們的不安。

高雄市大型施打站最近常有意外彩蛋，繼31組知名歌手錄製加油口白後，今續找13組高雄在地及長輩熟悉的歌手現「聲」。圖／高流中心提供
高雄市大型施打站最近常有意外彩蛋，繼31組知名歌手錄製加油口白後，今續找13組高雄在地及長輩熟悉的歌手現「聲」。圖／高流中心提供

高雄市 加油站 疫苗

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