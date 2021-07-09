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金門醫院獲企業贊助 貨櫃採檢站擴大防疫能量

中央社 / 金門縣9日電

金門金三榮開發建設及泉昇營造公司，捐贈衛生福利部金門醫院戶外貨櫃採檢站設置經費新台幣30萬元。院方表示，貨櫃採檢站設置後可擴大採檢量能，並避免造成急診室癱瘓。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情仍未緩解，金門醫院院長侯重光表示，自5月19日起全台疫情警戒提升到第3級，到昨天為止，國內確診案例已高達1萬5149例，死亡人數高達718人；雖然近日確診案件已縮短為數十例，但相關疫情仍屬嚴峻，目前全國只有金門縣尚無確診案例。

侯重光表示，金門醫院為超前部署，5月底即有設置大型戶外貨櫃採檢站的構思，後雖由衛福部及金門縣政府借放在醫院2座及分院1座正壓採檢亭，但院方仍應提升自有防疫能量。

金門醫院說明，因疫情關係，購置貨櫃耗時一個月，因此院方協請縣政府於6月3日先提供既有貨櫃一只，規劃成無障礙採檢窗口1個及一般採檢窗口3個的大型採檢站，所需費用30萬元，感謝陳含英和林榮泉母子的善心，在院方苦思經費來源之際，慷慨解囊，協助完成防疫硬體規劃的最後一塊拼圖，

侯重光進一步說明，貨櫃採檢站設置後除可擴大採檢量能外，也可作為醫院急診分流所需，避免急診室癱瘓。

院方感謝疫情期間，金門縣政府及縣內許多善心商家不斷提供協助及支持，不論是疫苗分配、政策協助、餐點提供或是加油打氣，期待大家一起將防疫工作做好做滿，保持零確診的好佳績。而隨著採檢站啟用，金門醫院表示，全縣防疫陣線將更加完備。

金門 疫情 新冠肺炎

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