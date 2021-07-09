快訊

直播／微解封各縣市不同調？指揮中心下午2時記者會

殺死海地總統的「美國人」？被俘的海裔美籍刺客與傭兵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

微解封 屏東民宿業者大多仍關房 報復性旅遊暑假恐難見

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東小琉球。圖／報系資料照
屏東小琉球。圖／報系資料照

中央疫情指揮中心昨天宣布三級延長，適度鬆綁，但規範仍多，屏東縣民宿協會理事長林淑敏說，協會會員有近150家民宿，大多持續關房，民宿業者覺得還不夠安全，等疫苗普及率高一點時候再開放訂房，「報復性旅遊盛況，今年暑假恐難出現！」，期待沙攤開放，讓大家到海邊散散步，吹吹海風。

墾丁福華飯店總經理張積光說，中央規定微解封相關規範，仍未超出第三級警戒規定，消費者仍慎重，目前詢問電話增多，但訂房率不高，先前一天詢問電話約20多通，今天約有4、50通電電話詢問。

「七月旅遊旺季已沒有機會」張積光說，中央規範相關用餐規定，距離1.5公尺，還要有隔板，有些飯店的空間條件不夠，恐無法做到，福華雖然有條件可以做到，但還是要謹慎小心，還是要等到7月26日若三級真的解封後，大家認知比較安全，才會願意出來旅遊。

屏東縣琉球鄉在三級警戒後，島內業者自主停業，對於微解封，屏東縣琉球觀光發展協會理事長許博翰說，大家都還在觀望，大部分業者較保守，有些業者可能面臨經濟壓力會開放，由各家業者自行評估，他目前未接到遊客詢問電話。

林淑敏說，民宿協會會員有近150家，她昨天調查後，7月13日之後是否開放預訂，會員大多持續關房，僅部分少民宿開放預訂，許多店家還是覺得不夠安全，要等疫苗普及率高一點才會放心開放訂房。

「報復性的旅遊盛況，今年暑假應不容易出現」林淑敏說，墾丁、小琉球海邊都尚未開放，影響來客率，期待沙灘可以開放讓大家可以去海邊散散步，吹吹海風。

屏東縣 民宿 小琉球

延伸閱讀

迎接微解封 澎湖空運每日增加兩航班海運仍暫停

微解封開放9人以下旅行團 交長喊話：盡量發揮創意

713微解封 台中健身房準備好了！業者：會員比我們還急

嘉縣議員批中央運動旅遊休閒微解封矛盾、不知人民疾苦

相關新聞

微解封 屏東民宿業者大多仍關房 報復性旅遊暑假恐難見

中央疫情指揮中心昨天宣布三級延長，適度鬆綁，但規範仍多，屏東縣民宿協會理事長林淑敏說，協會會員有近150家民宿，大多持續...

接種黃卡生日提前兩個月 女教師質疑：有雙證件還寫錯

高雄日前開放教職員接種，一名49陳姓女教師，周三前往接種，卻因接種黃卡生日被寫錯，日前相差兩個多月，她擔憂會影響後續施打...

微解封 屏東縣立總圖開放單一窗口 恢復通閱服務

屏東藝文場館、公共圖書館7月13日起「微解封」，縣立圖書館總館開放單一窗口服務，恢復通閱線上申請，屏東演武場在內的展覽場...

支援防疫 金三榮營造捐30萬助金門醫院設戶外採檢站

同島一命、支援防疫！衛福部金門醫院為超前部署，一直有想設置大型戶外貨櫃採檢站的構思，但因疫情關係相關材料取得不易，且需要...

高雄疫苗施打站今日彩蛋 13組知名歌手現「聲」

高雄市近月來替長輩接種，施打站安排音樂演奏或唱歌仔戲，緩解許多長輩施打疫苗的緊張，也排解大家等的心情，市長陳其邁昨預告今...

迎接微解封 澎湖空運每日增加兩航班海運仍暫停

中央流行疫情指揮中心宣布三級警戒延長到7月26日，部分場所有條件鬆綁。澎湖縣府今早表示，機場仍堅持進行入境一律普篩，餐廳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。