微解封 屏東民宿業者大多仍關房 報復性旅遊暑假恐難見

中央疫情指揮中心昨天宣布三級延長，適度鬆綁，但規範仍多，屏東縣民宿協會理事長林淑敏說，協會會員有近150家民宿，大多持續關房，民宿業者覺得還不夠安全，等疫苗普及率高一點時候再開放訂房，「報復性旅遊盛況，今年暑假恐難出現！」，期待沙攤開放，讓大家到海邊散散步，吹吹海風。

墾丁福華飯店總經理張積光說，中央規定微解封相關規範，仍未超出第三級警戒規定，消費者仍慎重，目前詢問電話增多，但訂房率不高，先前一天詢問電話約20多通，今天約有4、50通電電話詢問。

「七月旅遊旺季已沒有機會」張積光說，中央規範相關用餐規定，距離1.5公尺，還要有隔板，有些飯店的空間條件不夠，恐無法做到，福華雖然有條件可以做到，但還是要謹慎小心，還是要等到7月26日若三級真的解封後，大家認知比較安全，才會願意出來旅遊。

屏東縣琉球鄉在三級警戒後，島內業者自主停業，對於微解封，屏東縣琉球觀光發展協會理事長許博翰說，大家都還在觀望，大部分業者較保守，有些業者可能面臨經濟壓力會開放，由各家業者自行評估，他目前未接到遊客詢問電話。

林淑敏說，民宿協會會員有近150家，她昨天調查後，7月13日之後是否開放預訂，會員大多持續關房，僅部分少民宿開放預訂，許多店家還是覺得不夠安全，要等疫苗普及率高一點才會放心開放訂房。

「報復性的旅遊盛況，今年暑假應不容易出現」林淑敏說，墾丁、小琉球海邊都尚未開放，影響來客率，期待沙灘可以開放讓大家可以去海邊散散步，吹吹海風。