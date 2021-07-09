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接種黃卡生日提前兩個月 女教師質疑：有雙證件還寫錯
高雄日前開放教職員接種，一名49陳姓女教師，周三前往接種，卻因接種黃卡生日被寫錯，日期相差兩個多月，她擔憂會影響後續施打權益，便向相關單位反應，於今天前往接種站更改，並質疑繳交雙證件對照資料，還會寫錯，令她感到費解。經在場人員協助後，陳女才釋懷。
陳姓女教師接到通知後，於7月7日上午9時前往接種站施打疫苗，接種後返家休息，直到傍晚赫然發現，接種黃卡上她的生日為8月9日，被寫成6月9日，擔憂會因此影響後續第二劑接種，便撥打1999詢問該如何處理。
8日，陳女接到市府衛生局電話，告知她可到接種站更改，於是今天上午便前往接種站，因周三現場協助接種業務的局處不同，協調的過程中，在場等了30分鐘，令她心生不悅。
陳女說，施打需要繳交雙證件，接種時也會對照資料，竟然還會寫錯生日，實在令人費解；她還說，若沒即時發現錯誤，影響她第二劑接種，豈不是非常冤枉。
經在場工作人員協助，並向陳女解釋，她才釋懷；陳女說，能諒解工作人員連日忙於接種的辛苦，但仍希望類似情形別再發生，以免影響接種人權益。
今天高雄開放70歲至71歲長輩，以及外籍有居留證70歲以上人士接種；楠梓社區型接種站，今天上午預計接種936人，上午10時許，已經完成570多人接種，施打率預計達八成，高雄接種資格持續降齡，加上多日來的施打經驗，接種站秩序大致順暢。
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