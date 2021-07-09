7-ELEVEN攜手屏基等團體募款 解銀齡族疫情孤獨

全國新冠肺炎疫情3 級警戒，社區關懷據點暫歇，7-ELEVEN攜手屏東基督教醫院及弘道、中華聖母、一粒麥子基金會展開「加減新生活－銀齡新生活」募款計畫，化解銀齡族疫情孤獨。

屏基今天表示，這項計畫將提供上百萬人次的長輩營養餐食、延緩身心老化、創造失智友善環境，邀請民眾在7-ELEVEN門市零錢捐、ibon、OPEN POINT APP等多元化捐款方式讓愛心永續不間斷。

76歲的王姓奶奶（化名）患有輕度失智症，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫前的生活，除了偶爾出門買菜，便是到「多世代共融空間─聚樂部」上課。

但長照聚樂部因疫情暫時關閉，王奶奶對女兒的依賴程度更加強烈、妄想情形也更加明顯，導致女兒的照顧壓力與日俱增。

住在山上的阿惠婆婆（化名，80歲）同樣患有失智症，過去每週固定會去「地磨兒生活機能中心」運動、上頭腦保健班課程。機能中心因疫情暫停服務後，阿惠婆婆的身體機能退化十分快速，眼神時常空洞呆滯，腳也變得有氣無力。

屏基指出，「多世代共融空間─聚樂部」及「地磨兒生活機能中心」過去提供多元課程與服務設計，讓社區民眾及長輩擁有豐富的身動、腦動學習活動場域，並打造一個去標籤化、多元共融的友善空間。

新冠肺炎疫情升溫，關懷據點暫歇，屏基人員透過線上直播、分享運動、手作教學影片與長輩們在雲端相見；沒有數位資源的長輩及家庭，則透過電話問安、送居家手作材料包與學習課本、到宅訪視等，讓長輩生活依舊有重心，也讓照顧者適時釋放壓力。

屏基表示，自西元2015年開始在7-ELEVEN「把愛找回來」公益專案支持下，開展「及早救智」計畫，全方位守護失智/失能及弱勢長輩的健康、幸福生活。

屏基指出，今年下半年7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款持續與屏基合作，同時攜手一粒麥子基金會、中華聖母基金會、弘道老人福利基金會，共同推動加一點關心，減一點冷漠的「加減新生活－銀齡新生活」公益募款行動。

7-ELEVEN表示，把愛找回來公益募款平台，除了多年來透過門市零錢捐、ibon募款方式幫助公益團體，今年上半年更超前部署推出「OPEN POINT APP 線上慈善捐款」及「OPEN POINT捐點」與「i預購認捐」3大資源，助公益團體度過疫情困境，迄今已吸引9萬人次響應捐贈。

7-ELEVEN掌握「低接觸捐款」趨勢，7月新增「APP信用卡訂閱制」智能功能，消費者只要在OPEN POINTAPP上操作，便能定期定額捐款。