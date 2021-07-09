經營娃娃機2寶爸買不起奶粉尿布 社工安排入住單親家園

高雄市40歲洪姓男子經營的娃娃機店在疫情下停業，家中兩名年幼女兒嗷嗷待哺，育兒津貼與紓困金見底，為小孩奶粉和尿布錢不得不走入社會局前鎮社福中心求助。得知洪爸爸生活無以為繼，社工轉介入住「單親家園」，及透過「安心上工」方案替他找臨時工作。

洪姓男子原本擔任水電工，為照顧2歲及未滿1歲的年幼女兒轉行，改經營夾娃娃機店，不用長時間被工作綁住，誰知三級警戒導致關店休息，兩個月沒收入，還要靠家人救濟，近日快要付不出小孩奶粉與尿布錢，更別說每月房租支出，生活壓力沉重。

得知困境，前鎮社福中心社工先資助一筆急難金應急，洪爸爸紅著眼眶收下錢。評估經濟條件與小孩資格後，替洪家三人申請入住單親家園，不僅房租比市價便宜一半，裡面還有駐點社工提供服務。

社會局婦保科指出，高雄市目前有四處單親家園、總戶數71間，房租從3500元至4500元不等，入住時間以一年為主，考量疫情衝擊，7至9月房租減免三成，最便宜只要2400 元，凡符合單親、無自用住宅、子女未成年等條件市民可申請，目前住房率約八成左右。