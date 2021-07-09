宅在家別只是滑手機！ 內埔警舉辦國小生硬筆書法比賽
受到疫情衝擊，每到暑假，屏東縣警方的青春專案都會邀請學生們組隊參加戶外3對3鬥牛賽，今年改以靜態活動，內埔警分局規畫硬筆字書法比賽，之後還將規畫書法比賽，邀請學生們參加。
內埔警分局指出，今年青春專案受疫情的影響，不適合舉辦各項戶外飆汗活動，分局推出系列靜態活動，首場推出硬筆書法比賽，之後將推出書法比賽。
警方指出，三級警戒，青少年及兒童待在家的時間變多了，家長們最擔心的無非是小孩整天滑手機玩遊戲，內埔分局首波規畫「硬筆書法比賽」，讓年輕學子離開手機及鍵盤，練練寫字。
警方指出，硬筆書法比賽，參與對象以國小學生，書寫內容與毒品的防制議題有關，7月15日前截稿，家長可以鼓勵家中國小學童踴躍參加。
內埔分局長蔡耀順說，先前暑假舉辦3對3鬥牛賽，今年因疫無法群聚，研議舉辦非群聚活動，提醒學生們宅在家別只是滑手機。
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