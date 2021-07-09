高市跨國青年志工團 透過網路教偏鄉長輩煮異國料理
疫情改變民眾生活，民眾透過網路科技拉近距離，高雄市青年局利用線上暑訓組織跨國青年志工團，並同步開設「居家防疫青銀共學工作坊」，由青年志工拍攝各式教學影片再送到偏鄉社區關懷據點供長輩觀看，影片教作異國料理、教語言文化，成為疫情期間一家老小「宅」在家青銀共學的好素材。
高雄市青年局長張以理說，志工團暑訓課程10日起每周末上課至8月21日共40小時，青年志工透過線上影音也能對偏鄉銀髮族發揮關懷陪伴的溫暖力量。青年志工團分「國際服務」與「青年事務推廣」2組，今年計吸引上百人報名，錄取60名新血，目前全團125人，國籍含美國、加拿大、哥斯大黎加、馬來西亞、香港等12國，專長跨領域，陣容堅強。
青年局為培訓這群跨國青年志工，推出英語口說訓練、專業技能加值培能等訓練課程，也特邀導演歐全翔傳授影片製作技巧；並與新加坡青創企業bantu合作「線上論壇」，交流疫情期間志願服務經驗；更連線瑞士具國際策展經驗的Robert Campell副總裁進行高雄產業創能座談；邀紅橘創新設計整合負責人簡瑞鴻傳授品牌創立與網路行銷等科技運用實務經驗。
這批青年志工7月更參與「居家防疫青銀共學工作坊」，應用所學拍攝異國料理、多國語言、國際生活文化、防疫健康養生等主題影片，交由大寮中庄、六龜新開部落、左營聖南及甲仙大田等地社區關懷據點作為青銀共學素材。這些影片也同步上傳青年局Youtube頻道，市民可播放給家中長者觀賞。
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