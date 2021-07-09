獨／疫下求生 輪機長也是美食外送員

「不斜槓加減賺會餓死！」遊港觀光船「占岸壹號」孤伶伶地停在碼頭，輪機員陳慶源仍每天整理船，盼著客人回流那一天。為了生計，傍晚過後，他離開船跳上機車，轉換身分成了美食外送員，他說，每天送餐4、5小時賺600元，不無小補。

50歲陳慶源有三等船長、二等輪機長執照，他說，觀光船被迫停駛，有馬祖南竿工作機會向他招手，是駕駛載送軍人的客船，他思考後決定放棄，白天繼續守著「占岸壹號」，晚上當美食外送員，生活勉強還過得去。

高雄港100噸以上民間經營的遊港觀光船有3艘，包含長安二號、占岸壹號及蝴蝶公主，往年暑假是觀光船旺季，一艘船一天遊港4、5趟是常態，3艘民間觀光船分別可載145至216人不等，以包船模式為主，偶爾也接散客，遊港行程從1小時至2小時不等，可依據預算、時間安排。

「長安二號」船東楊宗正說，遊港生意除了民間觀光船在跑，也面臨高雄市政府文化遊艇，及高雄輪船公司船隊競爭，民間業者必須用心經營才能生存。

因為觀光船停擺，「長安二號」船長最近到彰化支援風電船作業，在度小月非常時期，不得不思索如何疫下求生。

楊宗正說，他認識的一名帆船業者因遲遲無法出海環遊，帆船準備要賣了，有人預期接下來將有一波船舶拋售潮，也有人對解封後的疫後觀光潮有期待。