團購海鮮取貨點鄰近派出所 民眾怨恐成防疫破口

高雄一名蔡姓男子在臉書社團販售冷凍海鮮，每周一在鳳山警分局鳳崗所附近2、30公尺處讓顧客排隊領貨，但此舉招來民眾陳姓男子不滿，認為多人排隊未保持安全距離，恐成防疫破口，且警員經過也未現身處理；鳳山分局澄清，當時警員正有其他勤務，一時失察未注意，另外警方也將針對交貨時間加強巡守應對。

據了解，蔡男（32歲）時常在臉書社團上發起團購冷凍海鮮食品，並與顧客相約在每周一時，開著廂型車於距離鳳山警分局鳳崗派出所附近2、30公尺處交貨。

一名陳姓男子途經現場，發現連2周交貨，群聚超過10人，眾人也未保持社交安全距離；他認為不遠處即是派出所，警方見狀卻未主動出面，警員出勤經過也未出面規勸或蒐證，真的好扯。

為此，陳男2度報警，告知警方「我人在現場對面拍攝，要看警方的處理作為」，警方立即出動到場勸導、驅離。

鳳山分局回應，在6月28日、7月5日接獲陳男報案，但警方到場發現現場排隊民眾均未超過10人，且皆配戴口罩。警員當場要求在場人員保持社交距離，並建議業者改以寄送方式交貨。

至於警員巡邏經過排隊群聚地點未有勸導、開罰情形，鳳山分局督察組調查後證實警員當時正騎乘警用機車執行其他勤務，未注意到群聚狀況。

警方說，鳳崗所將針對該團購業者交貨時間加強巡守，若發現有違反防疫規定，將依傳染病防治法處置。